MotoGP, Maverick Vinales: “Il 2° posto è un ottimo risultato. Nella Sprint Race martelleremo ogni giro”

Maverick Vinales ha mancato la pole position di un soffio, ma è comunque soddisfatto dopo aver conquistato la seconda posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato di Mandalika le Aprilia hanno confermato di essere pronte a lottare per il successo sia nella Sprint Race di oggi, sia nella gara lunga di domani, piazzando entrambe le moto in prima fila.

Luca Marini ha conquistato la pole position con il tempo di 1:29.978 con 31 millesimi di vantaggio su Maverick Vinales e 154 su Aleix Espargarò. Quarto Fabio Quartararo, quinto Brad Binder, mentre è sesto Jorge Martin. Settima posizione per Fabio Di Giannantonio, ottava per Marc Marquez, nona per Marco Bezzecchi, mentre è solamente 13° un deluso Francesco Bagnaia.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Anche se non ho centrato la pole position dobbiamo essere super-contenti di quello che stiamo facendo. Siamo nel bel mezzo di un ottimo weekend e sappiamo che abbiamo a disposizione anche un ottimo passo. Cosa dovremo fare nella Sprint Race? Martellare sin dal primo giro e vedere come andranno le cose. Il team ha fatto un ottimo lavoro e abbiamo tra le mani una grande chance”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della Sprint Race che prenderà il via alle ore 09.00 italiane (le ore 15.00 locali).

Foto: Valerio Origo