MotoGP, Luca Marini centra la pole a Mandalika davanti alle Aprilia! Martin 6°, Bagnaia chiude solo 13°

Uno straordinario Luca Marini ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, mettendo per un attimo tra parentesi i problemi fisici (tre settimane fa si è fratturato la clavicola in India). Sul tracciato di Mandalika, mentre il portacolori del team Ducati Mooney VR46 conquistava la sua prima partenza al palo nella classe regina, abbiamo assistito anche al primo verdetto del weekend: Francesco Bagnaia è in difficoltà. Il campione del mondo, che doveva passare dalla Q1, non riesce a staccare il pass per la manche successiva (beffato proprio dal compagno di scuderia, il rientrante Enea Bastianini) e sarà costretto a scattare dalla 13a casella dello schieramento di partenza sia nella Sprint Race, sia nella gara lunga di domani.

Luca Marini, come detto, ha conquistato la pole position con un sensazionale 1:29.978 (unico sotto il muro dell’1:30) con 31 millesimi di vantaggio su Maverick Vinales (Aprilia) e 154 sul suo compagno di team Aleix Espargarò. Quarto Fabio Quartararo (Yamaha) a 538 millesimi, quinto il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 720, mentre è sesto Jorge Martin (Ducati Pramac) a 764 che con sfrutta nel migliore dei modi il passo falso di “Pecco” Bagnaia.

Buon settimo posto per Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) a 788 millesimi, ottavo Marc Marquez (Repsol Honda) a 886 dopo una caduta, nono Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) a 930 (a sua volta finito nella ghiaia indonesiana ad inizio Q2) quindi 10° l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM) a 992, davanti a Enea Bastianini (Ducati Factory) 11° a 1.083 e il portoghese Miguel Oliveira (Aprilia RNF) a 1.215.

Come detto, quindi, sarà in 13a posizione un deluso Francesco Bagnaia (Ducati) che ha mancato la Q2 per 99 millesimi, confermando di non essere a proprio agio sulla pista indonesiana, mentre sarà 15° Franco Morbidelli (Yamaha). A questo punto la classe regina si concentra in vista della Sprint Race che prenderà il via alle ore 09.00 italiane (le ore 15.00 locali).

Foto: Valerio Origo