MotoGP, Marco Bezzecchi: “Questo podio dopo l’operazione alla clavicola è fantastico. Domani sarà molto dura”

Marco Bezzecchi completa un percorso di recupero lampo e, sei giorni dopo l’intervento chirurgico per la frattura composta della clavicola destra, conquista il terzo posto nella gara sprint del Gran Premio d’Indonesia 2023, quindicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del Team Mooney VR46 ha rimontato dalla nona piazza in griglia, trovando il sorpasso decisivo sull’Aprilia di Maverick Viñales proprio all’ultimo giro.

“Fino a mercoledì non sapevo nemmeno se sarei stato presente qui oggi. Essere qui è fantastico. Ho avuto un po’ di fortuna in gara, ma ero anche piuttosto veloce. Questo podio dopo l’operazione alla clavicola è fantastico. Il team ha fatto un grande lavoro”, le prime dichiarazioni a caldo del Bez ai microfoni della Dorna subito dopo aver concluso la corsa.

“Voglio ringraziare il mio fisioterapista Carlo, il Dottor Porcellini che mi ha operato e tutta la sua equipe, perché mi hanno dato la possibilità di venire qui a correre. Domani sarà ovviamente molto dura, ma io darò tutto come sempre”, aggiunge il ducatista sempre nell’immediato post-Sprint.

“Sono veramente contento. Non avrei mai pensato di arrivare qui in queste condizioni e fare questa gara. Quando mi sono visto lì davanti ho capito che stavo andando forte. Onestamente nei primi 6-7 giri stavo veramente bene, quasi come se non avessi nulla, poi un po’ il calo di adrenalina mi ha fatto sentire un po’ di dolore soprattutto in staccata. Quando sono arrivato dietro a Maverick ho cominciato a fare tanta fatica fisicamente, perché bisogna guidare diversamente ed è più difficile fermarsi con lui davanti. Ho provato a passarlo un paio di volte a destra ma andavo sempre largo, mi mancava un po’ di forza. All’ultimo giro poi ho stretto i denti e ce l’ho fatta, sono davvero contento“, racconta Bezzecchi a Sky Sport.

“La spalla mi fa abbastanza male in staccata ma anche nei cambi di direzione, soprattutto quando devi spingere e non tirare il manubrio. Io ho ancora il collo molto teso dall’operazione e quindi il mio corpo deve compensare utilizzando dei muscoli che di solito uso meno. Mi fa male la schiena, ma anche i pettorali. Domani sarà molto dura. Spero di fare la gara con la media, perché la soft è ignorante come un banco per girare. La media è più dolce invece“, spiega il pilota nativo di Rimini.

Credit: MotoGP.com Press