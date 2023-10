MotoGP, il sorpasso di Martin su Bagnaia in classifica. Spagnolo chiaro favorito, ma Mondiale ancora incerto

Il sorpasso si è concretizzato. Per la prima volta dopo cinque mesi e mezzo, Francesco Bagnaia non è il battistrada della classifica iridata. Pecco aveva preso il comando della graduatoria assoluta in occasione del GP di Spagna, disputato a fine aprile, e da lì non si era più schiodato fino a oggi. Cionondimeno, la prepotente rimonta di Jorge Martin ha alfine portato lo spagnolo davanti all’italiano.

Per Martinator, il successo odierno rappresenta la sesta affermazione nelle ultime sette gare, siano esse Sprint o Gran Premio. Da Misano in poi, il madrileno ha mancato solo il GP d’India, chiuso comunque in seconda posizione. Significa aver raccolto 118 punti su 123 a disposizione. Dal -66 della sera di sabato 2 settembre, si è passati al +7 odierno. Una progressione straripante, quella dell’iberico, che concupisce la corona iridata e la sta viepiù seducendo a furia di risultati.

“It ain’t over ‘til it’s over” diceva sempre Yogi Berra, nel baseball. “Non è finita fino a quando non è finita”. Una tautologia che però sintetizza alla perfezione qualsiasi dinamica sportiva. Ci sono ancora 197 punti sul piatto e una differenza di 7 lunghezze non rappresenta certo una sentenza. È anche vero come Martin si stia abbuffando, mentre a Bagnaia si sia chiuso lo stomaco. Se va avanti così, l’esito è scritto.

Ora come ora, Martinator è uno squalo, divora tutto quanto trova di fronte a sé. Pecco, viceversa, è diventato abulico. Non riesce più ad azzannare gli avversari come ha fatto con costanza tra la primavera e l’estate. Il vento dell’Iride soffia verso la Castiglia e non più in direzione del Piemonte. Si proseguirà in questo modo, oppure sopraggiungerà qualche fattore in grado di cambiare improvvisamente il corso degli eventi, proprio come la situazione è radicalmente cambiata ex abrupto poche settimane orsono? Lo scopriremo solo vivendo. Al momento l’unica certezza è quella di avere un nuovo leader della classifica generale.

Foto: MotoGPpress.com