MotoGP, Marco Bezzecchi idoneo per la FP1 del GP d’Indonesia. Ma ci sarà un altro controllo

Dopo un arrivo a Mandalika al fotofinish Marco Bezzecchi sarà della partita in occasione della FP1 del GP d’Indonesia, quindicesima tappa del Motomondiale 2023 di MotoGP. Il pilota italiano rimasto coinvolto in un incidente la scorsa settimana mentre si trovava al ranch di Valentino Rossi, è stato giudicato infatti idoneo per correre dai Commissari di Gara.

La notizia è arrivata attraverso Sky Sport Italia che, durante la prima sessione di prove della Moto3, ha intercettato il pilota della Mooney VR46, il quale ha confermato la sua idoneità. Malgrado tutto però Bez sarà chiamato a un altro controllo dopo il primo segmento per valutare le sue condizioni.

Ricordiamo che Marco ha subito un’operazione alla clavicola sinistra, fattore che in prima battuta aveva portato appassionati e addetti ai lavori a pensare a una sua esclusione nella gara asiatica. Tuttavia però il centauro ha deciso comunque di raggiungere letteralmente all’ultimo momento i propri colleghi in Indonesia, atterrando alle 7:30 locali e buttandosi subito in pista dopo un volo di ben dieci ore.

“Non è stato per nulla facile, ma ho lavorato tanto insieme al mio team“, queste le parole di un telegrafico Bezzecchi, pronto a vivere un altro weekend da protagonista con tutte le problematiche del caso.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo