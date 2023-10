Moto3, GP Indonesia 2023: Moreira il più veloce nella FP1, 2° Holgado. Parte male Masià

Comincia con una inversione di tendenza il lungo weekend dedicato al GP dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Nella Moto3 infatti dopo tanti venerdì vincenti Juame Masià ha subito una battuta d’arresto nella FP1, faticando sul tracciato del Mandalika.

Nello specifico il leader della (corta) classifica piloti in sella alla Leopard Racing si è dovuto accontentare della sedicesima piazza con il tempo di 1:41.900, non trovandosi particolarmente a proprio agio in una pista molto sporca e contrassegnata da un vento non facile da gestire.

Il centauro a registrare il miglior tempo è stato invece un davvero velocissimo Diogo Moreira (MT Helmets), il quale ha segnato 1:40.590 precedendo di +0.421 un ritrovato Daniel Holgado, secondo con un ritardo di +0.421 davanti a Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), terzo con +0.630.

Bene poi Joel Kelso (CFMoto Racing PruestelGP), in quarta posizione con +0.77 precedendo Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), quinto con +0.801. Segue dunque l’altro contendente per il titolo, Ayumi Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), il quale ha inaugurato il suo fine settimana girando in +0.835.

Partenza complicata per gli italiani. Dopo la prima sessione infatti l’unico presente in top 14 è Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), settimo con un gap di +0.886. Nicola Fabio Carraro (Rivacold Snipers Team) è invece diciottesimo con +1.372, mentre Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse) è ventunesimo con +1.869. Chiudono quindi Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), ventitreesimo con +2.059, e Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3), ventinovesimo con +3.599.

Foto: Valerio Origo