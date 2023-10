MotoGP, Marc Marquez sul passaggio in Gresini: “Decisione difficile, dovevo uscire dalla comfort zone per tornare a divertirmi”

Marc Marquez è stato inevitabilmente il grande protagonista della conferenza stampa piloti di Mandalika alla vigilia delle prove libere del Gran Premio dell’Indonesia 2023, valido come quindicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. L’otto volte campione iridato ha infatti risposto a tante domande dei media sulla fresca notizia del suo trasferimento dalla Honda al Team Gresini (raggiungendo così il fratello Alex) nel 2024.

“È stata una decisione difficile, la più dura di tutta la mia carriera. Interrompere un rapporto di 11 anni con Honda è stato difficile. La scorsa settimana è stata complicata a livello emotivo, perché tutto il mio staff, gli amici e la mia famiglia sono all’interno di quel box, ma a volte devi uscire dalla tua comfort zone. Negli ultimi anni ho sofferto tanto e avevo bisogno di un cambiamento per tornare a divertirmi in pista, perché altrimenti non avrebbe senso prolungare la mia carriera, mentre io voglio continuare per ancora molti anni. Il primo obiettivo è cercare di divertirmi ed è per questo che ho scelto il team Gresini: è una grande famiglia, c’è mio fratello nella squadra e ha la moto migliore della griglia. Sarà una grande sfida per me: il team ha già ottenuto ottimi risultati con Alex e Bastianini in passato. Sto cercando di tornare a sorridere sotto il casco“, dichiara MM93 alla stampa.

“Nella prima parte della stagione ero competitivo ma prendevo troppi rischi. La seconda parte invece la sto affrontando in maniera diversa, correndo rischi ma non allo stesso modo delle prime gare. Ci sono stati tanti infortuni ed è stato difficile. Ho intrapreso delle discussioni con Honda e gara dopo gara è stato estremamente difficile, perché anche il mio approccio mentale cambiava in parte. In quel periodo ho allacciato contatti con Gresini e ho detto loro di aspettarmi perché non potevo promettergli nulla: la mia decisione l’ho presa solo martedì scorso. La situazione più semplice era restare in HRC, con la situazione sotto controllo, con il mio team e con uno stipendio molto alto. Per la mia carriera dovevo però trovare una nuova sfida e il team Gresini era il posto migliore per il 2024“, racconta il fuoriclasse di Cervera.

“Un’opzione era quella dell’anno sabbatico, ma c’era anche qualche alternativa che non voglio rivelare perché rispetto tutti quei team. Chi mi ha aspettato è stato il team Gresini. Hanno fatto questa scommessa, perché io non avevo promesso nulla. Hanno giocato d’azzardo. Mercoledì scorso c’è stata la telefonata in Giappone e ho comunicato alla Honda la mia decisione. Gli ho detto che avevano bisogno di tempo e di investire tanti soldi sulla moto. Un costruttore ha tempo, mentre noi atleti non abbiamo tanto tempo perché se perdiamo un anno è una stagione in meno che hai a disposizione nella tua carriera. Ma ora voglio concludere al meglio le ultime gare con Honda. Poi scopriremo come sarà il futuro con un nuovo team ed una nuova moto“, aggiunge lo spagnolo.

Sui dettagli dell’accordo con la squadra di Faenza: “Sto cercando di portare con me almeno un meccanico e non sarà un problema, ma ovviamente non posso portare tutto il mio team: non voglio distruggere il team Repsol Honda, anche perché siamo ad ottobre, né stravolgere il team Gresini. Io ho preso la decisione e devo essere io ad adattarmi. Guiderò la Ducati ai test di Valencia? Non è ancora confermato, ne stiamo ancora parlando però sembra che sarà possibile“.

Credit: LiveMedia//CordonPress