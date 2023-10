MotoGP, Marc Marquez: “Daremo il massimo per finire il 2023 nel miglior modo possibile per la Honda”

Il Motomondiale 2023 è ormai giunto alle battute conclusive, con gli ultimi sei GP della stagione in programma dal 15 ottobre al 26 novembre. Il primo di questi appuntamenti si terrà questo weekend dal 13 al 15 ottobre sul circuito di Mandalika per il Gran Premio dell’Indonesia, in cui Marc Marquez sarà quasi sicuramente uno degli osservati speciali.

Pochi giorni dopo l’ultimo Gran Premio del Giappone, l’otto volte campione del mondo ha infatti annunciato ufficialmente la rescissione consensuale del contratto con la Honda in vista del 2024. Il fenomeno di Cervera con ogni probabilità raggiungerà il fratello Alex all’interno del Team Gresini per guidare la Ducati non ufficiale GP23.

“Il nostro obiettivo per questa gara è esattamente quello che ci è rimasto fino alla fine dell’anno: cercare di fare il massimo per concludere il 2023 nel miglior modo possibile come squadra“, dichiara il pilota spagnolo al sito ufficiale dell’HRC nel consueto preview del marchio nipponico in avvicinamento al prossimo appuntamento della MotoGP.

“L’Indonesia è sempre un Paese incredibile da visitare, si sente davvero la passione dei tifosi e mi piace venire qui ogni volta di più. Sfortunatamente, l’anno scorso ho avuto un incidente nel warm-up e quindi non ho potuto correre, ma ho girato qui nei test e durante le prove libere, quindi abbiamo un’idea di cosa aspettarci questo weekend. Cercheremo di mettere in piedi un bello spettacolo questo fine settimana e di divertirci“, conclude MM93.

Foto: Lapresse