MotoGP, Luca Marini: “Un grande giro, sono contento. Nella Sprint Race e nel GP sarà dura”

Un Luca Marini on fire si è portato a casa la pole-position del GP d’Indonesia, 15° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Mandalika il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha messo insieme un giro fenomenale in 1:29.978 a precedere le due Aprilia degli spagnoli Maverick Vinales (+0.031) e Aleix Espargarò (+0.154) nonostante la sua condizione fisica non sia ideale.

Marini, fratturatosi la clavicola nella Sprint Race dell’India, è rientrato proprio in questo round, avendo saltato l’appuntamento di Motegi (Giappone). Il dolore si fa ancora sentire e sulla lunga distanza non sarà semplice per lui rimanere davanti a tutti.

“Sono contento della mia prestazione, abbiamo risolto i problemi che avevamo ieri nella gestione delle gomme. Avendo un numero limitato di soft, dovevamo agire in maniera tale da sfruttare il set di mescole nuove al meglio possibile e ho messo insieme un bel giro“, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il centauro nostrano.

“Ci tenevo a realizzare il record della pista. Nella Sprint Race e in gara domani sarà molto difficile perché la spalla mi fa ancora male. Dovrò fare un po’ di fisioterapia e prendere qualche antidolorifico. Darò il 100% per fare il meglio possibile nelle condizioni in cui sono“, ha concluso Marini.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo