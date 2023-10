MotoGP, gara di domenica a Phillip Island in dubbio? Vinales: “Pensiamo alla sicurezza”

La gara lunga del GP d’Australia, tappa numero sedici del Motomondiale 2023 di MotoGP, potrebbe disputarsi in delle condizioni metereologiche estreme. Dopo un venerdì tutto sommato tranquillo infatti il cielo sopra il tracciato di Phillip Island potrebbe incupirsi sempre di più, con un tempo che secondo le ultime previsioni peggiorerà già nelle qualifiche e nella Sprint di domani, per poi esplodere con una violenta pertubazione proprio domenica.

Ma non finisce qui. Perché a complicare in modo significativo le cose sarà il vento che, stando sempre agli ultimi bollettini, potrebbe essere di 35 nodi, dunque circa 55 km/h. Un fattore che sta cominciando a preoccupare non poco i piloti coinvolti.

Tra questi figura Maverick Vinales, centauro dell’Aprilia che ha terminato le prove libere con una promettente terza posizione e con un gap di +0279 dal leader Brand Binder. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’iberico non si è detto di fatto tranquillo rispetto a quello che succederà tra 48 ore:

“Il vento non aiuta con questa aerodinamica – ha detto Vinales – oggi non c’era, ma lo sentivi ugualmente. Domani ci sarà di più e domenica sarà incredibile. Di sicuro abbiamo girato già così ma è veramente pericoloso. Vediamo ch succede. Parleremo con la safety ma non siamo noi che decidiamo; per la sicurezza non è bello fare le pieghe a dodici gradi con questo vento così forte.

Foto: Valerio Origo