MotoGP, Francesco Bagnaia deluso dopo le qualifiche di Mandalika. La frustrazione di Pecco – VIDEO

Francesco Bagnaia è deluso, e non lo nasconde, al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato di Mandalika il campione del mondo in carica ha mancato addirittura l’approdo in Q2, beffato per 99 millesimi dal compagno di box Enea Bastianini e ora si è complicato la vita per il prosieguo del weekend.

Luca Marini ha conquistato la pole position con il tempo di 1:29.978 con 31 millesimi di vantaggio su Maverick Vinales e 154 su Aleix Espargarò. Quarto Fabio Quartararo, quinto Brad Binder, mentre è sesto Jorge Martin. Settimo Fabio Di Giannantonio, ottavo Marc Marquez, nono Marco Bezzecchi, mentre è solamente 13°, come detto, un deluso Francesco Bagnaia.

Il portacolori del team Ducati Factory ce l’ha messa tutta per staccare pass per la Q2, ma la fiducia nella sua GP23 è ai minimi termini su questa pista e, tra errori vari, il tempo giusto non è mai arrivato. Dopo aver tagliato il traguardo con il suo terzo tempo nella Q1, il pilota nativo di Torino ha messo in mostra tutto il suo disappunto.

Andiamo, quindi, a vedere cos’è successo a Pecco Bagnaia nei momenti conclusivi della Q1 di Mandalika.

VIDEO: LA DELUSIONE DI PECCO BAGNAIA





Foto: Valerio Origo