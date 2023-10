MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Lavoriamo per il mio futuro, presto accadrà qualcosa di molto bello”

Sono giorni decisivi per il futuro professionale di Fabio Di Giannantonio, attualmente senza un contratto per il 2024 dopo la mancata riconferma nel Team Gresini in favore di Marc Marquez. Il pilota romano, alla seconda stagione nel Mondiale MotoGP, sta dunque cercando una sella per l’anno prossimo ed in questo momento l’opzione più probabile sembra proprio quella dell’HRC come nuovo compagno di squadra dello spagnolo Joan Mir.

“Stiamo lavorando per il futuro e spero di potervi dare buone notizie. Credo che presto accadrà qualcosa di molto bello, ma non ho fretta. Voglio lavorare in questi dieci giorni a casa per prepararmi al futuro, e forse potrò dirvi qualcosa di più in Malesia“, ha dichiarato ‘Diggia’ dopo l’ultimo weekend di gara in Thailandia a proposito della sua situazione.

Il 25enne italiano, protagonista di una prima parte di campionato negativa, ha cambiato passo nelle ultime settimane (proprio dopo l’annuncio di Marquez in Ducati al suo posto) centrando un quarto posto in Indonesia e soprattutto il suo primo podio in top class a Phillip Island, mentre nell’ultimo Gran Premio a Buriram non è andato oltre la nona piazza.

“Sono contento di aver finalmente trovato una base per essere veloce. E questo mi dà meno stress. Negli ultimi anni ho cambiato spesso squadra e questo mi costringe sempre ad adattarmi. Per questo è normale che alla fine dell’anno si lavori meglio. La chiave è stata trovare una buona messa a punto in termini di elettronica, perché con Frankie (Carchedi, il suo capo tecnico, ndr) abbiamo lavorato molto bene dal Mugello“, aggiunge Di Giannantonio (fonte: Motorsport.com).

