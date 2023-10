MotoGP, Luigi Dall’Igna svela le caratteristiche di Bagnaia-Martin e quando si deciderà il Mondiale

Toccandosi come al solito il pizzetto, scrutando lo schermo, Luigi Dall’Igna si gode lo show nel Mondiale 2023 di MotoGP. Se c’è un vincitore nella classe regina attualmente questo è lui, a capo del progetto MotoGP della Ducati. Nei fatti, la Rossa ha conquistato con diverse gare d’anticipo il titolo costruttori in top-class, quarto consecutivo, e sicuramente anche il Mondiale piloti sarà di uno dei centauri che corre con questo marchio.

Francesco Bagnaia (Team Factory) e Jorge Martin (Team Pramac) sono i duellanti per il campionato e la situazione in classifica generale, a tre week end dal termine, vede Pecco al comando con 13 lunghezze sullo spagnolo. Con altri 111 punti a disposizione, c’è ancora tanto da scrivere e Dall’Igna è lì a valutare i principali alfieri di Borgo Panigale.

Ai microfoni di Sky Sport, l’ingegnere italiano si è espresso sulla situazione attuale: “Praticamente, a tre fine settimana dalla conclusione, è come se si ripartisse da zero perché il margine di vantaggio di Pecco è minimo. Martin sta disputando un’annata incredibile, essendo molto cresciuto in frenata, mentre Bagnaia si sta ritrovando in termini di velocità a centro curva. Si prevede una sfida molto equilibrata e credo che il tutto si deciderà a Valencia“.

In Malesia il prossimo appuntamento, dal 10 al 12 novembre. Sulla pista di Sepang il confronto riprenderà e vedremo in che modo i due contendenti sapranno valorizzare i propri punti di forza e minimizzare quelli deboli.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo