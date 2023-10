MotoGP e F1 su TV8 oggi: orari in chiaro sabato 29 ottobre, diretta, differita, streaming

Oggi, domenica 29 ottobre, si terranno warm up di MotoGP (04.40-04.50) e gare (Moto3 dalle 06.00, Moto2 dalle 07.15 e MotoGP dalle ore 09.00) del GP della Thailandia del Motomondiale a Buriram, mentre si disputerà alle ore 21.00 la gara del GP del Messico di F1 a Città del Messico.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL MESSICO DI F1 DALLE 21.00

La gara di F1 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now. Warm up di MotoGP e gare del Motomondiale saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (in questo caso solo gare), ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

Per la F1 vi sarà la diretta della gara in chiaro su TV8 HD e tv8.it, che in precedenza trasmetteranno le differite delle sole gare del Motomondiale: la Moto3 dalle 09.00, la Moto2 dalle 10.15 e per concludere la MotoGP dalle ore 12.00.

CALENDARIO F1 E MOTOMONDIALE OGGI

Domenica 29 ottobre

04.40-04.50 MotoGP, GP Thailandia: warm up – Diretta Sky Sport MotoGP

06.00-06.35 Moto3, GP Thailandia: gara (19 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita 09.00 TV8

07.15-07.55 Moto2, GP Thailandia: gara (22 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita 10.15 TV8

09.00-09.50 MotoGP, GP Thailandia: gara (26 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita 12.00 TV8

21.00 F1, GP Messico: gara – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

