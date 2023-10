F1, la nuova griglia di partenza del GP del Messico: penalità importante inflitta a Sargeant, cosa cambia

Logan Sargeant è stato penalizzato di 10 posizioni in griglia nel Gran Premio del Messico di F1 a causa di un sorpasso in regime di bandiera gialla, mentre alla Williams è stata anche inflitta una multa di 20.000 euro per aver lasciato dell’attrezzatura in pit lane.

Sargeant non è riuscito a far segnare un crono valido nel primo segmento delle qualifiche all’Autodromo Hermanos Rodriguez, essendogli stato cancellato un tempo sul giro, prima di essere bloccato dal traffico e dalle bandiere gialle.

Al pilota è stato comunque permesso dagli steward di iniziare la gara nonostante la mancanza di un tempo sul giro, ma gli è stata inflitta una penalità di 10 posizioni in griglia a causa di un sorpasso sull’AlphaTauri di Yuki Tsunoda sotto regime di bandiere gialle.

Inoltre il pilota giapponese ha colpito un cric che la Williams aveva lasciato in pit lane durante le qualifiche. Sargeant partirà nel Gran Premio del Messico in 20ma posizione, alle spalle di Tsunoda, che ha scelto di cambiare il suo propulsore e partirà dal fondo della griglia.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MESSICO F1 2023

1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:17.166

2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:17.233

3 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.263

4 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:17.382

5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.423

6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.454

7 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:17.623

8 63 George Russell MERCEDES 1:17.674

9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:18.032

10 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:18.050

11 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:18.521

12 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:18.524

13 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:18.738

14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:19.147

15 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.080

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:19.163

17 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:19.227

18 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:21.554

19 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT

20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES

Foto: LaPresse