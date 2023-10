Motocross delle Nazioni 2023 oggi: orari qualifiche, programma, tv, streaming

Le qualifiche del Motocross delle Nazioni 2023 si terranno oggi, sabato 7 ottobre, ad Ernée, in Francia: a rappresentare l’Italia saranno Alberto Forato (MXGP), Andrea Bonacorsi, (Open) ed Andrea Adamo (MX2), guidati dal team manager Thomas Traversini.

Di seguito il programma completo di sabato 7 ottobre: le qualifiche, che determineranno le 20 Nazioni che saranno in gara domani, si terranno dalle 14.20 per la MXGP, dalle 15.20 per la MX2 e dalle 16.20 per la categoria Open.

Oggi non sarà possibile guardare le qualifiche del Motocross delle Nazioni 2023 in diretta tv, mentre in diretta streaming la giornata sarà fruibile su mxgp-tv.com, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2023 OGGI

Sabato 7 ottobre

14:20 MXGP Qualifiche

15:20 MX2 Qualifiche

16:20 Open Qualifiche

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2023 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: mxgp-tv.com.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Pier Colombo