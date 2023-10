Motocross delle Nazioni 2023, Febvre vince gara-1 davanti a Prado e porta la Francia al comando. Italia ottava

La Francia si conferma la grande favorita davanti al pubblico casalingo di Ernée e va davanti a tutti dopo la prima manche del Motocross delle Nazioni 2023. In gara-1, riservata ai piloti delle classi MXGP e MX2, Romain Febvre ha fatto gioire i tifosi transalpini battendo lo spagnolo Jorge Prado al termine di un duello meraviglioso e portando il Paese ospitante in prima posizione nella classifica generale provvisoria anche grazie all’ottavo posto del suo compagno di squadra Tom Vialle con la Kawasaki 250cc.

La graduatoria overall vede dunque la Francia al comando a quota 9 punti davanti all’Australia dei fratelli Jett (6° con una rimonta strepitosa) e Hunter (buon 10°) Lawrence, seconda con 16, e alla Germania di un sorprendente Ken Roczen (3°) e del quotato Simon Laengenfelder (solo 14° con la 250cc), terza con 17. Quarta piazza al momento per i campioni in carica degli Stati Uniti con 21 punti totali, dopo il quinto posto di Aaaron Plessinger ed il 16° di RJ Hampshire.

Ancora pienamente in lizza per il podio e anche per aggiudicarsi il Chamberlain Trophy anche la Spagna (Prado 2° e Oliver 24°, risultato che potrà essere scartato) e l’Olanda (solida con De Wolf 11° e Vlaanderen 15°), appaiate in quinta piazza con 26 punti. Avvio difficile per il Belgio, settimo con 28 punti (Geerts 9° e Lucas Coenen 19°), mentre l’Italia si è difesa pur senza brillare.

Il team azzurro, decimo ieri in qualificazione, si è issato all’ottavo posto provvisorio con 30 punti dopo una prima manche complessa in cui ha messo a referto una 12ma posizione con Alberto Forato (autore di un buon recupero) ed una 18ma con il fresco campione mondiale della MX2 Andrea Adamo (in calando dopo una partenza solida). Appuntamento alle ore 14.40 per gara-2, in cui saranno protagoniste le classi Open e MX2.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2023

1 FRA France 4 FEBVRE, Romain FFM Kawasaki 35:22.325 0.000 46.409 1

2 ESP Spain 16 PRADO, Jorge RFME GASGAS 35:24.645 2.320 46.359 2

3 GER Germany 22 ROCZEN, Ken AMA Suzuki 35:48.491 26.166 45.844 3

4 SUI Switzerland 25 SEEWER, Jeremy FMS Yamaha 35:51.171 28.846 45.787 4

5 USA USA 1 PLESSINGER, Aaron AMA KTM 35:52.592 30.267 45.757 5

6 AUS Australia 7 LAWRENCE, Jett MA Honda 35:56.162 33.837 45.681 6

7 SLO Slovenia 118 GAJSER, Tim AMZS Honda 35:56.265 33.940 45.679 7

8 FRA France 5 VIALLE, Tom FFM KTM 36:03.629 41.304 45.524 8

9 BEL Belgium 13 GEERTS, Jago FMB Yamaha 36:05.405 43.080 45.486 9

10 AUS Australia 8 LAWRENCE, Hunter MA Honda 36:06.212 43.887 45.469 10

11 NED The Netherlands 20 DE WOLF, Kay KNMV Husqvarna 36:17.189 54.864 45.240 11

12 ITA Italy 10 FORATO, Alberto FMI KTM 36:18.470 56.145 45.213 12

13 LAT Latvia 31 JONASS, Pauls LAMSF Honda 36:23.364 1:01.039 45.112 13

14 GER Germany 23 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS 36:24.469 1:02.144 45.089 14

15 NED The Netherlands 19 VLAANDEREN, Calvin KNMV Yamaha 36:31.815 1:09.490 44.938 15

16 USA USA 2 HAMPSHIRE, RJ AMA Husqvarna 36:45.258 1:22.933 44.664 16

17 GBR Great Britain 28 WATSON, Ben ACU Beta 36:47.141 1:24.816 44.626 17

18 ITA Italy 11 ADAMO, Andrea FMI KTM 36:47.790 1:25.465 44.613 18

19 BEL Belgium 14 COENEN, Lucas FMB Husqvarna 36:52.272 1:29.947 44.523 19

20 EST Estonia 56 TALVIKU, Jorgen-Matthias EMF Husqvarna 37:17.916 1:55.591 44.012 20

21 GBR Great Britain 29 GILBERT, Josh ACU Honda 35:25.919 -1 Lap 43.757 21

22 RSA Rep. of South Africa 53 MC LELLAN, Camden MSA Honda 35:27.620 1.701 43.722 22

23 SWE Sweden 34 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Honda 35:28.120 2.201 43.712 23

24 ESP Spain 17 OLIVER, Oriol RFME KTM 35:32.344 6.425 43.625 24

25 SLO Slovenia 119 PANCAR, Jan AMZS KTM 35:36.188 10.269 43.547 25

26 NZL New Zealand 61 COOPER, Cody MNZ GASGAS 35:37.670 11.751 43.517 26

27 SUI Switzerland 26 TONUS, Arnaud FMS Yamaha 35:54.007 28.088 43.186 27

28 FIN Finland 41 WECKMAN, Emil SML Honda 36:17.740 51.821 42.716 28

29 EST Estonia 55 LEOK, Tanel EMF Husqvarna 36:30.588 1:04.669 42.465 29

30 CZE Czech Republic 116 MIKULA, Julius ACCR Yamaha 36:31.008 1:05.089 42.457 30

31 RSA Rep. of South Africa 52 DUROW, Cameron Anthony MSA KTM 36:32.136 1:06.217 42.435 31

32 BRA Brazil 73 LIMA, Eduardo CBM Husqvarna 36:35.741 1:09.822 42.366 32

33 SWE Sweden 35 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM 36:38.855 1:12.936 42.306 33

34 NZL New Zealand 62 SCOTT, James MNZ Yamaha 36:50.567 1:24.648 42.082 34

35 BRA Brazil 74 BRESOLIN, Guilherme CBM Yamaha 37:03.586 1:37.667 41.835 35

36 FIN Finland 40 SIHVONEN, Miro SML Husqvarna 37:12.786 1:46.867 41.663 36

37 CZE Czech Republic 115 KOVAR, Vaclav ACCR KTM 35:31.148 -2 Laps 41.082 37

38 NOR Norway 37 TOENDEL, Cornelius NMF Honda 35:33.446 -4 Laps 35.908 38

39 LAT Latvia 32 REISULIS, Janis Martins LAMSF Yamaha 10:31.400 -14 Laps 34.666 39

40 NOR Norway 38 HORGMO, Kevin NMF Kawasaki 1:57.927 -18 Laps 0.000 40

Foto: MXGP.com