Motocross, tutto pronto per il Motocross delle Nazioni. L’Italia vuole stupire e sogna il bis del 2021

La stagione del motocross internazionale non è ancora conclusa e, anzi, si prepara per il weekend conclusivo. Siamo infatti ai nastri di partenza della 76ma edizione del Motocross delle Nazioni, che si correrà nel corso di questo weekend sulla pista di Ernée. Lo storico impianto francese si appresta ad ospitare l’evento per la terza volta (dopo il 2005 ed il 2015), accogliendo ben 38 Paesi che si contenderanno il Chamberlain Trophy.

Ci attende il consueto grande spettacolo con le tre categorie in gara: MX2, MXGP e Open. L’Italia proverà a confermarsi ai piani alti della graduatoria, come accaduto nelle ultime annate. Dopo il successo del 2021 in casa a Mantova, e il quarto posto negli States dell’anno scorso, l’intenzione è di ripetersi, anche se non sarà assolutamente facile, sia per il livello dei rivali, sia per le assenze. Senza Tony Cairoli e Mattia Guadagnini (ancora out per un infortunio al polpaccio) la nostra line-up sarà sostanzialmente inevitabile. Al via il fresco campione iridato della MX2 Andrea Adamo, oltre ad Alberto Forato e Andrea Bonacorsi.

Quali saranno le squadre favorite? Non si potrà non partire dai padroni di casa della Francia (Febvre, Vialle e Renaux), quindi gli Stati Uniti campioni in carica. Attenzione anche all’Australia, senza dimenticare il Belgio (Geerts, Everts e Lucas Coenen), la Spagna (con il campione del mondo della MXGP Prado e Fernandez) e l’Olanda (Vlaanderen, De Wolf e Coldenhoff).

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2023

Sabato 7 ottobre

Ore 14:20 MXGP Qualifiche

Ore 15:20 MX2 Qualifiche

Ore 16:20 Open Qualifiche

Domenica 8 ottobre

Ore 10:50 Finale B

Ore 13:00 Gara 1 (MXGP & MX2)

Ore 14:30 Gara 2 (MX2 & Open)

Ore 16:00 Gara 3 (Open & MXGP)

Foto: LPS Valerio Origo