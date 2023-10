Moto3, Ayumu Sasaki svetta nelle FP3 a Phillip Island, tre italiani in Q2

Ayumu Sasaki chiude in prima posizione la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia a Phillip Island per quanto riguarda la classe Moto3. Il giapponese, quarto nella FP1 e secondo nella FP2, stavolta si è messo alle spalle tutta la concorrenza con il fantastico crono di 1’36.403.

Subito dietro al giapponese c’è Deniz Oncu staccato di 134 millesimi rispetto alla seconda forza del mondiale. Il turco della KTM ha alzato il ritmo negli ultimi tentativi, facendo segnare un buonissimo crono. Terzo a sorpresa Joel Kelso con un buon 1’36.566 e quarto Augusto Fernandez.

Non brillantissima la prova del leader del Mondiale, Jaume Masià: lo spagnolo della Leopard Racing chiude in decima posizione staccato di sette decimi rispetto a Sasaki, rivale diretto nella classifica piloti. La grande esclusione dal Q2 riguarda Daniel Holgado che ha chiuso nella combinata in 18esima posizione.

Tre sono gli italiani invece presenti tra i primi quindici: Stefano Nepa che si è confermato in sesta posizione a quattro decimi e mezzo da Sasaki, Riccardo Rossi 12esimo a sette decimi e mezzo dal leader e Matteo Bertelle 13esimo a quasi nove decimi dalla testa.

CLASSIFICA FP3 MOTO3 GP AUSTRALIA 2023

1 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’36.403 8 13 246.2

2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.537 11 13 0.134 0.134 246.2

3 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’36.566 10 11 0.163 0.029 247.9

4 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’36.786 15 15 0.383 0.220 249.1

5 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’36.816 9 11 0.413 0.030 249.1

6 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’36.935 13 13 0.532 0.119 247.9

7 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’36.977 11 13 0.574 0.042 243.5

8 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’37.071 12 14 0.668 0.094 250.2

9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’37.081 13 13 0.678 0.010 248.5

10 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.163 11 12 0.760 0.082 248.5

11 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’37.174 11 13 0.771 0.011 246.2

12 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’37.183 8 11 0.780 0.009 244.0

13 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’37.286 12 13 0.883 0.103 249.1

14 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1’37.383 10 11 0.980 0.097 248.5

15 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’37.552 5 11 1.149 0.169 244.0

16 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’37.674 11 12 1.271 0.122 245.1

17 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’37.703 9 11 1.300 0.029 245.1

18 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1’37.713 12 12 1.310 0.010 247.3

19 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’37.738 12 12 1.335 0.025 246.8

20 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’37.902 6 12 1.499 0.164 244.6

21 9 Nicola Fabio CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’37.922 5 11 1.519 0.020 247.3

22 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1’38.105 10 11 1.702 0.183 247.9

23 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 1’38.106 6 11 1.703 0.001 244.6

24 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.146 5 11 1.743 0.040 247.3

25 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.454 10 12 2.051 0.308 246.2

26 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’38.866 14 14 2.463 0.412 244.6

27 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’39.661 5 11 3.258 0.795 244.6

CLASSIFICA COMBINATA MOTO3 GP AUSTRALIA 2023

1 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’37.903 14 1’37.115 11 1’36.403 8

2 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.613 14 0.134 0.134 1’37.146 14 1’36.537 11

3 66 J.KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’38.264 15 0.163 0.029 1’37.423 16 1’36.566 10

4 31 A.FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’38.119 19 0.383 0.220 1’38.406 17 1’36.786 15

5 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’37.638 9 0.388 0.005 1’36.791 13 1’36.816 9

6 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’38.690 13 0.461 0.073 1’36.864 14 1’37.174 11

7 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’40.298 10 0.532 0.071 1’37.926 13 1’36.935 13

8 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’38.684 17 0.574 0.042 1’37.765 16 1’36.977 11

9 80 D.ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’40.361 15 0.668 0.094 1’37.916 17 1’37.071 12

10 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’38.152 18 0.678 0.010 1’37.337 11 1’37.081 13

11 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’38.150 15 0.708 0.030 1’37.111 11 1’37.183 8

12 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’38.034 17 0.760 0.052 1’38.374 17 1’37.163 11

13 18 M.BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’42.632 3 0.883 0.123 1’38.413 17 1’37.286 12

14 21 V.PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1’38.807 14 0.980 0.097 1’37.992 5 1’37.383 10

15 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’38.969 14 1.008 0.028 1’37.411 11 1’39.661 5

16 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’40.648 15 1.149 0.141 1’38.029 14 1’37.552 5

17 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’39.315 17 1.151 0.002 1’37.554 14 1’37.703 9

18 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.475 12 1.220 0.069 1’37.623 15 1’38.146 5

19 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’39.265 13 1.271 0.051 1’38.485 15 1’37.674 11

20 38 D.SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1’39.314 15 1.310 0.039 1’37.864 14 1’37.713 12

21 6 R.YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’38.447 17 1.335 0.025 1’38.210 10 1’37.738 12

22 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.727 15 1.499 0.164 1’38.064 13 1’37.902 6

23 9 N.CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’39.116 14 1.519 0.020 1’38.369 6 1’37.922 5

24 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.574 17 1.602 0.083 1’38.005 15 1’38.454 10

25 20 L.FELLON FRA CIP Green Power KTM 1’39.549 17 1.702 0.100 1’38.695 5 1’38.105 10

26 63 S.AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 1’39.529 16 1.703 0.001 1’39.243 10 1’38.106 6

27 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’39.639 12 2.463 0.760 1’39.000 10 1’38.866 14

19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’46.460 2 6.084 3.621

Foto: Valerio Origo