Moto2, GP Australia 2023: Fermin Aldeguer comanda le P1 davanti ad Acosta. Ottavo Arbolino

Si parla spagnolo anche in Moto2 dopo le prime libere del GP d’Australia. Fermin Aldeguer è stato l’unico ad abbattere il muro dell’1’33, concludendo in vetta alla classifica con il tempo di 1’32’794. Una prestazione di alto livello per il pilota Speed UP, che ha preceduto il connazionale e leader del Mondiale Pedro Acosta, staccato di poco più di due decimi (+0.209) dalla testa.

Dominio assoluto dei piloti spagnoli in questa prima sessione, visto che sono ben quattro nelle prime cinque posizioni. Al terzo posto c’è Aron Canet (+0.444) davanti all’americano Joe Roberts (+0.778) e al connazionale Alonso Lopez (+1.063). In sesta posizione l’olandese Bo Bendsneyder (+1.071), che ha preceduto il britannico Jake Dixon (+1.119).

Ottavo posto per Tony Arbolino, primo degli italiani, che ha trovato il miglior crono al sedicesimo dei diciannove giri effettuati, staccato comunque di oltre un secondo (+1.131) da Aldeguer. Completano la Top-10 altri due spagnoli Marco Ramirez (+1.187) e Jeremy Alcoba (+1.342).

Dodicesimo posto per Celestino Vietti (+1.417), mentre si è piazzato in diciottesima posizione Dennis Foggia (+1.748). Al ventinovesimo posto, invece, Mattia Casadei (+3.662).

