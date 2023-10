Mondiali Gravel 2023 in tv oggi: a che ora iniziano, dove vederli, streaming

Il weekend di ciclismo si chiude in grande stile. Dopo il Giro di Lombardia di quest’oggi,, si terrà quest’oggi anche la seconda edizione dei Mondiali di Gravel in Veneto, dopo il successo di ieri di Katarzyna Niewiadoma avanti a Silvia Persico nella gara femminile.

Negli ultimi tempi il gravel, sport con biciclette da corsa nate per essere utilizzate proprio su strade non asfaltate, ha vissuto un vero e proprio boom, vedendo sempre più appassionati. Lo scorso anno ci fu la prima edizione dei Mondiali, che videro trionfare il belga Gianni Vermeersch avanti a Daniel Oss e Mathieu van der Poel. Quest’anno il parterre è di spicco, con la presenza di Wout van Aert assieme a Matej Mohoric, Ivan Garcia Cortina, Florian Vermeersch e il ritorno alle gare di Alejandro Valverde, oltre al campione in carica. L’Italia si affiderà ad Oss oltre a Simone Velasco ed Alessandro De Marchi.

I Mondiali di Gravel partiranno alle ore 10.30 di quest’oggi, domenica 8 ottobre; non è prevista una trasmissione in diretta televisiva, ma la Rai garantirà lo streaming della corsa dalle ore 14.00 su RaiPlay 3. OA Sport vi garantirà la diretta testuale dell’evento.

MONDIALI GRAVEL 2023, IL PROGRAMMA

Orario di partenza: 10.30

Orario di arrivo: 15.30-15.50

MONDIALI GRAVEL 2023, DOVE VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: RaiPlay 3, dalle 14.00

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse