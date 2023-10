Luciano Spalletti granitico sul modulo dell’Italia? Le opzioni, i titolari e i possibili ballottaggi

L’Italia di Luciano Spalletti tra pochissimi giorni, scenderà in campo per le qualificazioni agli Europei del 2024. Gli azzurri, dopo gli impegni di settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina, dovranno affrontare altre due gare estremamente importanti per il proprio posizionamento all’interno del Gruppo C. Sabato 14 ottobre ci sarà la prima partita: all’interno del San Nicola di Bari, Donnarumma e compagni, accoglieranno Malta, squadra ultima in classifica a quota zero punti.

Tre giorni più tardi, e per la precisione martedì 17 ottobre, ci sarà un’altra gara intensa e difficile. L’incontro si terrà all’interno di Wembley e la compagine da affrontare sarà l’Inghilterra prima in classifica attualmente a +6 ma con una gara in più rispetto agli azzurri. E, in attesa delle gare, sarà fondamentale capire lo schieramento che Spalletti manderà in campo. Con ogni probabilità si tratterà di un 4-3-3.

In porta, salvo sorprese, dovremmo trovare Donnarumma. La linea difensiva sarà invece composta da Di Lorenzo a destra, Dimarco a sinistra e al centro ci dovrebbero essere Bastoni e Mancini: occhio ai vari possibili inserimenti di Udogie, piuttosto che Scalvini e Biraghi. A centrocampo dovrebbero essere confermati invece Barella, Locatelli e Tonali con Cristante pronto a entrare. In attacco Chiesa, Scamacca e Zaccagni potrebbero partire dal primo. Occhio alla possibile soluzione con il 4-2-3-1.

Foto: LaPresse