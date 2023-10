Lotta, Mondiali Under 23 Tirana 2023: Steve Momilia ai ripescaggi, eliminati Giovanni Paolo Alessio e Morena De Vita

Steve Momilia ai ripescaggi, Giovanni Paolo Alessio e Morena De Vita eliminati: è stato questo il bilancio dell’Italia nella quinta giornata dei Mondiali Under 23 2023 di lotta, in corso a Tirana, in Albania. Domani l’azzurrino, dunque, potrà andare alla ricerca della medaglia di bronzo.

Nei -67 kg della greco-romana Steve Momilia è stato battuto dal kazako Sultan Assetuly, che si è imposto per superiorità tecnica con match interrotto sul 9-0. Il kazako è approdato in finale e l’azzurro è stato ripescato: domani nel primo turno affronterà l’ucraino Oleg Khalilov, poi il vincente affronterà l’atleta individuale neutrale Muslim Imadaev. Il vincitore di questo incontro sfiderà per il bronzo l’azero Hasan Mammadli.

Nei -72 kg della greco-romana Giovanni Paolo Alessio è stato sconfitto nel turno di qualificazione agli ottavi dall’armeno Shant Khachatryan, vittorioso per superiorità tecnica, con incontro fermato sull’8-0. L’armeno poi è stato battuto in semifinale e per l’azzurrino è svanito il ripescaggio. Nei -62 kg della femminile Morena De Vita è stata eliminata nell’unico turno dei ripescaggi alla kazaka Irina Kuznetsova, vittoriosa per superiorità tecnica, con sfida bloccata sullo score di 10-0.

Foto: FIJLKAM