Sci alpino, Federica Brignone: “Sarò in gara in tutti i giganti ed i supergiganti, per il resto si vedrà”

Federica Brignone torna sulla pista dove ha vinto nel 2015 e si è classificata seconda nel 2020: alla vigilia dell’esordio in Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in programma domani con lo slalom gigante femminile sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, in Austria, l’azzurra ha parlato alla FISI.

Le aspettative per la gara di domani: “Oggi non abbiamo potuto fare la sciata libera in pista, però siamo uscite dall’albergo. L’importante era mettersi nelle condizioni giuste, stanno barrando la pista, speriamo che stanotte ghiacci bene. A me piace quando la pista è bella dura, ad Hintertux abbiamo trovato nei giorni scorsi condizioni difficili, siamo pronte in tutti i casi“.

Sulla preparazione svolta: “Negli ultimi 15 giorni sono stata fra le altre cose qualche giorno al mare, in Italia era ancora estate, ho avuto tempo di staccare e fare una buona preparazione atletica prima di venire a Soelden, cercherò di portarmi dietro le buone sensazioni vissute in Argentina“.

Il programma per tutta la stagione: “Quando si tratta di gareggiare sono sempre felice, sicuramente ci sono tanti spostamenti da una parte all’altra anche in questa stagione, a volte si potrebbe organizzare diversamente il calendario, però ci sono situazioni che noi atlete dobbiamo comprendere ed adattarci di conseguenza. Mi vedrete in tutti i giganti ed i supergiganti, per il resto si vedrà settimana dopo settimana“.

