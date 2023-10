Lotta, Mondiali Under 23 Tirana 2023: Steve Momilia eliminato nei ripescaggi, l’Italia chiude senza medaglie

Steve Momilia eliminato nei ripescaggi, l’Italia chiude senza medaglie: questo il bilancio azzurro al termine dei Mondiali Under 23 2023 di lotta, disputati a Tirana, in Albania. L’ultimo azzurrino oggi in gara, infatti, non riesce oggi ad arpionare la medaglia di bronzo.

Ieri nei -67 kg della greco-romana Steve Momilia era stato battuto negli ottavi di finale dal kazako Sultan Assetuly, che si era imposto per superiorità tecnica con match interrotto sul 9-0 dopo 1’55”. Il kazako era poi approdato in finale e l’azzurro era stato ripescato.

Oggi, però, nel primo turno dei ripescaggi l’azzurrino è stato definitivamente eliminato dall’ucraino Oleg Khalilov, impostosi per superiorità tecnica, con incontro fermato sullo score di 11-0 dopo 2’41”. L’ucraino è stato poi sconfitto dall’atleta individuale neutrale Muslim Imadaev, il quale sfiderà per il bronzo l’azero Hasan Mammadli.

Foto: LaPresse