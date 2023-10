Lotta, Mondiali Under 23: Morena De Vita va ai ripescaggi per il bronzo nei 62 kg

Obiettivo minimo centrato quest’oggi dalla squadra azzurra nella quarta giornata dei Campionati Mondiali Under 23 di lotta olimpica 2023, in corso di svolgimento a Tirana (in Albania) fino a domenica 29 ottobre. L’unica italiana in gara nel day-4 ha infatti staccato il pass per i ripescaggi e domani potrà giocarsi la chance di conquistare il bronzo.

Stiamo parlando di Morena De Vita, bronzo europeo U23 l’anno scorso nei 59 kg, che ha perso nettamente agli ottavi nei 62 kg contro l’ucraina Iryna Bondar (manifesta superiorità sul risultato di 10-0) venendo successivamente ripescata grazie all’approdo in finale della sua avversaria. La nostra portacolori se la vedrà con la kazaka Irina Kuznetsova ed in caso di vittoria disputerebbe lo spareggio per il bronzo con l’indiana Bhagyashree Fand.

Nella sessione serale sono state assegnate le prime medaglie al femminile, con lo svolgimento delle finali per cinque categorie di peso. Nei 50 kg la giapponese Umi Ito ha usufruito del forfait della statunitense Audrey Rae Jimenez in finale per conquistare il titolo iridato giovanile, mentre nei 55 kg la nipponica Umi Imai si è imposta nell’atto conclusivo sull’indiana Neha Sharma ai punti per 4-2.

Ucraina in trionfo nei 59 kg con Solomiia Vynnyk, che ha battuto per priorità (sull’1-1) la giapponese Sena Nagamoto, mentre nei 68 kg è stata la bielorussa Alina Shauchuk a salire sul gradino più alto del podio regolando la turca Nesrin Bas. Medaglia d’oro infine per l’India nei 76 kg con Reetika Reetika, che ha sconfitto in finale la statunitense Kennedy Alexis Blades per 9-2.

Foto: Fijlkam