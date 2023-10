Lorenzo Sonego e l’esigenza di risalire in classifica: a Vienna e Bercy costretto alle qualificazioni

Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP Lorenzo Sonego era al numero 55, in risalita di 4 posti rispetto alla classifica rilasciata al termine del torneo di Pechino: l’azzurro in questa settimana sta giocando l’ATP 250 di Stoccolma ed è entrato direttamente nel tabellone principale.

L’azzurro giocherà tutte le settimane fino alla fine della stagione e, in caso di convocazione, anche le Finals di Coppa Davis: la prossima settimana sarà in gara all’ATP 500 di Vienna, in quella successiva all’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy ed infine nell’ATP 250 di Metz, ma in tutti i casi dovrà partire dalle qualificazioni.

L’azzurro, nel 2024, per evitare di partire dalle qualificazioni dovrà risalire in classifica: Sonego inizierà la nuova stagione con la partecipazione alla United Cup 2024, con un massimo di 500 punti in palio, per poi giocare, dopo una settimana di probabile riposo, gli Australian Open, che ne mettono sul piatto 2000.

Con questi tornei a disposizione il tennista torinese potrà certamente risalire la china nella classifica mondiale per poi disputare i tabellone da febbraio 2024 in poi potendo avere accesso direttamente al main draw senza dover passare ogni volta dalle qualificazioni.

Per completezza d’informazione, va detto che nei prossimi tornei del 2023 Sonego è fuori di 6 posti dal tabellone principale di Vienna, di ben 17 da Parigi-Bercy, e di 3 da Metz: è dunque possibile, soprattutto qualora la corsa alle ATP Finals dovesse chiudersi dopo Parigi-Bercy, che l’azzurro entri in tabellone a Metz.

Foto: LaPresse