LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino, Eurolega basket in DIRETTA: in Emilia arrivano Spagnolo e Procida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Alba Berlino, match valido per la terza giornata di andata della regular season di Eurolega 2023-2024.

La Virtus Bologna di coach Luca Banchi ospita al “PalaDozza” l’Alba di Matteo Spagnolo e Gabriele Procida andando a caccia della seconda vittoria consecutiva in Europa dopo il successo sul campo del Monaco. In campionato le V Nere sono invece reduci dalla vittoria sul parquet dell’Aquila Trento, arrivata nell’ultimo week-end con un 75-90 firmato Cordinier (16 punti), Abass e Shengelia (15 a testa).

L’Alba Berlino di Israel Gonzalez è stata invece protagonista di una partenza fatta di due sconfitte in Eurolega, dopo l’80-68 subìto per mano del Bayern nel derby tedesco la franchigia della capitale tedesca ha ceduto in casa al Saski Baskonia, impostosi 91-86 alla “Mercedes-Benz Arena” di Berlino nell’ultimo turno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Alba Berlino, terza giornata di andata della regular season di Eurolega 2023-2024. Palla a due prevista per le ore 20.30 al “PalaDozza” di Bologna, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Credit: Ciamillo