Lorenzo Sonego in versione lusso piega Tiafoe dopo la sospensione e accede al 3° turno nell’ATP di Shanghai

Mezz’ora da urlo per Lorenzo Sonego. Il tennista torinese è al terzo turno del Masters1000 di Shanghai confermandosi assai indigesto a Frances Tiafoe: il numero 10 del seeding non riesce ad essere della partita, tecnicamente e mentalmente, e alla fine deve soccombere per 2-6 6-2 6-3, incassando la terza sconfitta consecutiva dall’azzurro dopo il match dello scorso anno in Coppa Davis e quello di Miami a marzo.

Riprendere una partita nel cuore del terzo set è quantomeno particolare. L’incontro non è più una possibile maratona, sfiancante e con una durata variabile di minimo un’ora e mezza, ma si è più vicini ad uno sprint nell’atletica: la distanza è breve e ogni errore non viene perdonato. Viene dunque premiato chi riesce ad entrare meglio in campo, e Lorenzo ci riesce da sopra 2-1 senza break.

Si parte subito con quattro game combattuti, ma che vedono comunque il servizio venire confermato. Lorenzo ci mette anche un po’ di pepe con un salvataggio in mezzo alle gambe per il 4 pari e Tiafoe appare stordito nel gioco successivo, mentre l’azzurro si esalta: passante di rovescio, bomba di dritto e break conquistato. L’azzurro poi non trema e può esultare, approdando al turno successivo con Nicolas Jarry.

Gran partita di Lorenzo, che chiude con un saldo da applausi di 31 vincenti e soli 7 errori non forzati. Buona la resa con la prima di servizio, ne mette il 71% in campo e ne converte l’80% (41/54) e mette una pezza sul 36% con la seconda salvando sei delle otto palle break che concede.

