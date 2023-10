LIVE Sinner-Shelton, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: prima sfida al mancino americano che colpisce fortissimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e l’americano Ben Shelton. Primo confronto diretto tra i due giovani tennisti, con il vincente del match che troverà ai quarti uno tra l’argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Sebastian Korda.

Sinner, ventiduenne altoatesino, arriva in quel di Shanghai dopo lo straordinario successo colto nell’ATP 500 di Pechino. Settimana da incorniciare per l’azzurro, capace di sconfiggere tennisti del calibro di Alcaraz e Medvedev. Nuovo numero 4 del ranking ATP, Jannik nel penultimo Masters 1000 di stagione ha sconfitto dapprima l’americano Giron, poi l’argentino Baez.

Dal canto suo Shelton, che ha compiuto ventuno anni soltanto ieri, si presenta a questo appuntamento a margine delle vittorie sullo spagnolo Munar e sul russo Safiullin. Mancino, numero 20 ATP, riesce ad unire prestanza fisica a buone doti tecniche. Dal potente dritto, predilige sfruttare l’uno-due mettendo in moto anche un ottimo servizio.

L’ottavo di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Ben Shelton sarà il terzo match sul campo centrale ed inizierà in ogni caso non prima delle 12.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su SkyGO e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse