Spettatore speciale per Sinner-Shelton: in tribuna Alcaraz, affiancato da Ferrero – VIDEO

Avevamo già potuto vedere un certo movimento nella tribuna dedicata ai giocatori del Masters 1000 di Shanghai, soprattutto nel giorno di pioggia. Era stato infatti avvistato Diego Schwartzman, con l’argentino intento a godersi (fino a un certo punto) Jannik Sinner in campo in singolare.

Quest’oggi, però, si vede una scena anche più particolare: Carlos Alcaraz che si ferma a vedere il match di ottavi di finale dell’altoatesino contro Ben Shelton. La sfida tra il numero 1 d’Italia e l’americano è senz’altro il piatto forte della giornata, e tanto il numero 2 ATP quanto il suo allenatore, Juan Carlos Ferrero, non se la vogliono perdere.

Il tutto, oltre che per il fatto che quello odierno per Alcaraz è un giorno in cui non c’è da scendere in campo, anche perché Sinner è la testa di serie più alta rimasta in tabellone nella parte bassa: gli altri big sono usciti tutti e le uniche teste di serie rimaste sono l’USA Sebastian Korda (26) e il polacco Hubert Hurkacz (16).

Dal canto suo, invece, il murciano, che rivedremo in campo domani, è destinato ad avere una possibile semifinale con Andrey Rublev, numero 5 del tabellone e uno dei tre facenti parte della top ten rimasti in terra cinese.

Foto: LaPresse