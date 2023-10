VIDEO – Tennis, Matteo Berrettini torna ad allenarsi sul campo, ritorno sempre più vicino

Il tennis italiano si lecca metaforicamente le ferite con il ko di Jannik Sinner agli ottavi di finale di Shanghai contro un giocatore di grande rango come Ben Shelton, nonostante una partita giocata in maniera matura e orgogliosa dall’altoatesino, da quarto giocatore al mondo. E adesso il tricolore vuole recuperare il prima possibile la top 10 come Matteo Berrettini.

Il tennista romano è fermo ormai da fine agosto, a causa di quella brutta storta alla caviglia patita al secondo turno degli US Open contro Arthur Rinderknech. Un urlo, quello di Matteo, che fece gelare il sangue, ricordando il pesante infortunio di Alexander Zverev. Fortunatamente, a quaranta giorni dall’avvenimento, ora Matteo è tornato in campo.

L’ex top 10 è tornato in campo ad allenarsi iniziando a sostenere scambi con discreta energia, come pubblicato sui propri profili social. Una notizia che fa sorridere, anche perché i movimenti laterali sembrano essere di discreto livello, con la possibilità di ritornare in campo il prima possibile.

Il ritorno in campo sembra fissato per il 250 di Stoccolma, che inizierà il prossimo 16 ottobre. Matteo difatti è nella entry list del torneo svedese, così come in quello di Vienna della settimana successiva: tutta benzina da mettere in corpo in vista del 1000 di Parigi-Bercy che prenderà il via il 30 ottobre, ma soprattutto per le finali di Coppa Davis che si terranno a Malaga dal 21 novembre.

