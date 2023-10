Jannik Sinner aggancia Fognini e si porta a -1 dal record di Panatta: la classifica degli italiani con più tornei vinti

Con il successo di oggi all’ATP 500 di Pechino, Jannik Sinner diventa ufficialmente il secondo italiano più prolifico per numero di tornei vinti in carriera. Raggiunge infatti Fabio Fognini a quota 9; il ligure, però, ha raggiunto questo quantitativo in un’intera carriera, mentre per l’altoatesino, che ha 22 anni, la strada è ancora lunga, lunghissima da percorrere.

La lunghezza di ritardo da Adriano Panatta è ormai una sola: il romano, che portò a casa Roma e Roland Garros nel 1976 (ma anche Stoccolma nel 1975, al tempo equiparabile a un 1000), di eventi sul circuito maggiore ne ha vinti appunto 10, di cui 9 sul Grand Prix e uno, Houston nel 1977, sul WCT. Allora, infatti, il tennis era sostanzialmente unito e diviso contemporaneamente in due sigle che talvolta si univano o mischiavano, negli Slam o altrove.

Fermo a quota 7 Matteo Berrettini, che se si riprenderà dai tanti problemi di infortuni potrà certamente puntare anch’egli alla doppia cifra; ha dimostrato di avere tutti i numeri per poter realizzare questo obiettivo. Ci sono poi Paolo Bertolucci e Corrado Barazzutti a quota 6 e 5 rispettivamente; il friulano, peraltro, è l’altro giocatore ad aver vinto sul WCT assieme a Panatta, in questo caso a Charlotte nel 1977.

A quota tre successi ci sono Paolo Canè, Marco Cecchinato, Andrea Gaudenzi, Lorenzo Sonego e Andreas Seppi. Due vittorie per Omar Camporese (ma una di peso, a Rotterdam 1992 contro Ivan Lendl), Francesco Cancellotti, Renzo Furlan (che batté Michael Chang a San Josè 1994), Davide Sanguinetti (contro Roger Federer a Milano e Andy Roddick a Delray Beach, 2002), Stefano Pescosolido, Lorenzo Musetti (vincitore fra l’altro contro Carlos Alcaraz ad Amburgo 2022) e Filippo Volandri. Un sigillo a testa per Daniele Bracciali, Simone Colombo, Paolo Lorenzi, Massimiliano Narducci, Gianni Ocleppo, Claudio Panatta, Claudio Pistolesi, Gianluca Pozzi e Tonino Zugarelli. Di tutti i giocatori citati, Canè è colui che ha vinto con la classifica più bassa: da numero 224 (dov’era sceso) giocò a Bologna nel 1991 e, tra gli altri, batté Thomas Muster ai quarti.

CLASSIFICA MAGGIORI VINCITORI ITALIANI IN ERA OPEN

1 Adriano Panatta 10

2 Jannik Sinner, Fabio Fognini 9

4 Matteo Berrettini 7

5 Paolo Bertolucci 6

6 Corrado Barazzutti 5

7 Paolo Canè, Marco Cecchinato, Andrea Gaudenzi, Andreas Seppi, Lorenzo Sonego 3

12 Omar Camporese, Francesco Cancellotti, Renzo Furlan, Davide Sanguinetti, Stefano Pescosolido, Filippo Volandri, Lorenzo Musetti 2

19 Daniele Bracciali, Simone Colombo, Paolo Lorenzi, Massimiliano Narducci, Gianni Ocleppo, Claudio Panatta, Claudio Pistolesi, Gianluca Pozzi e Tonino Zugarelli 1

Foto: LaPresse