Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner a Pechino? Il montepremi per la vittoria contro Medvedev

Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev nella Finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano ha giganteggiato contro il fuoriclasse russo, trionfando in due set durante i quali ha sempre tenuto in mano il palino del gioco con grandissimo piglio. L’avversario ha provato a battagliare alla pari e ci è riuscito dall’alto di un’enorme caratura agonistica, ma nei due tie-break è emerso ulteriormente il gioco spumeggiante dell’altoatesino, oggi apparso decisamente più in palla.

Jannik Sinner si è imposto con il punteggio finale di 7-6(2), 7-6(2) ed è riuscito a zittire il numero 3 del mondo, contro cui in passato aveva perso i sei precedenti (due quest’anno, negli atti conclusivi di Rotterdam e Miami). Il 22enne, che ieri aveva strapazzato Carlos Alcaraz (numero 2) e si era così issato al quarto posto del ranking ATP, ha fatto festa sul cemento della capitale cinese e ha messo le mani sul nono titolo in carriera, il terzo in stagione dopo dopo l’ATP 250 di Montpellier e il Masters 1000 di Toronto.

La vittoria odierna ha un peso agonistico enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un importante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria finale nel torneo ATP 500 di Pechino? Il montepremi è particolarmente interessante visto che stiamo parlando di 679.550 dollari statunitensi (circa 649.275 euro). Precisiamo che queste cifre sono inerenti esclusivamente al premio sportivo garantito dagli organizzatori del China Open, ma chiaramente Jannik Sinner può fare affidamento anche su altri emolumenti provenienti dagli sponsor e da varie fonti.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER CON LA VITTORIA A PECHINO

679.550 dollari statunitensi (circa 649.275 euro).

Foto: Lapresse