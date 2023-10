VIDEO Sinner-Medvedev 2-0, Finale ATP Pechino 2023: highlights e sintesi. Azzurro magistrale

Una prestazione magistrale. Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP500 di Pechino (Cina). Sul cemento outdoor asiatico l’altoatesino ha finalmente sconfitto, al settimo tentativo, il russo Daniil Medvedev (n.3 ATP). Una partita fantastica del nostro portacolori che ha saputo creare situazioni di gioco diverse dal solito per abbattere il “muro” russo.

Sinner si è imposto con il punteggio di 7-6 (2) 7-6 (2), mettendo in mostra un tennis aggressivo, fatto di discesa a rete e giocate al volo, non facenti parte del suo repertorio abituale. Soluzioni estremamente efficaci che hanno permesso all’azzurro di far suo il titolo, di rafforzare la sua posizione di n.4 del mondo e soprattutto di ipotecare la qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Una settimana di alto livello per l’italiano, soprattutto per quanto fatto vedere nel corso della semifinale contro Carlos Alcaraz e di questo atto conclusivo. Jannik ha dimostrato di essere a livello dei più forti, facendo vedere anche colpi diversi da quelli a cui ci ha abituato.

Di seguito il video della vittoria:

VIDEO VITTORIA JANNIK SINNER ATP PECHINO 2023

