A che ora Sinner-Alcaraz, semifinale ATP Pechino 2023: dove vederla in tv, programma, streaming

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale dell’ATP 500 di Pechino grazie al successo per 6-4, 3-6, 6-2 sul bulgaro Grigor Dimitrov. Ora si troverà di fronte il grande rivale Carlos Alcaraz, n.2 del mondo che ha dichiarato senza mezzi termini di ambire a tornare il prima possibile sul trono ora occupato da Novak Djokovic. Il penultimo atto del torneo cinese andrà in scena martedì 3 ottobre non prima delle 13.30 (le 19.30 locali).

Al momento il portacolori del Bel Paese è virtualmente n.6 del ranking ATP. In caso di successo sullo spagnolo, tuttavia, effettuerebbe un doppio balzo in classifica, salendo al n.4 ed eguagliando il record di Adriano Panatta e Francesca Schiavone: mai nella storia un italiano si è spinto oltre questa barriera.

Sono ben sei i confronti nel circuito ATP tra Sinner e Alcaraz, in perfetta parità: 3-3. L’ultimo risale ormai a 7 mesi fa, quando l’italiano si impose nella semifinale del Masters1000 di Miami per 6-7, 6-4, 6-2, prima di arrendersi poi nell’atto conclusivo al russo Daniil Medvedev. Va detto che Sinner, per il tipo di gioco che esprime, è uno dei pochi che ha dimostrato di poter dare realmente fastidio al fuoriclasse iberico.

La semifinale dell’ATP 500 di Pechino sarà trasmessa in tv, gratis e in chiaro, su Supertennis, mentre in streaming sarà possibile seguirla (a pagamento) su SupertenniX e Tennis TV.

PROGRAMMA SEMIFINALE ATP PECHINO 2023

Martedì 3 ottobre

Non prima delle 13.30 Jannik Sinner (Italia)-Carlos Alcaraz (Spagna)

In precedenza, non prima delle 10.30, si svolgerà la prima semifinale tra Alexander Zverev (Germania) e Daniil Medvedev (Russia).

DOVE VEDERE IN TV SINNER-ALCARAZ A PECHINO

Diretta tv: Supertennis (canale 64 digitale terrestre, 212 piattaforma Sky)

Diretta streaming: SupertenniX, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse