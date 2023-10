Ranking ATP, Jannik Sinner sorpassa Rublev: manca una vittoria per fare la storia

Jannik Sinner, nonostante i problemi di salute, si è qualificato per la semifinale dell’ATP di Pechino 2023, superando in tre set (e due ore e mezza di partita) il bulgaro Grigor Dimitrov. Grazie a questo risultato, il classe 2001 è già sicuro di aver guadagnato una posizione nel ranking ATP: con 4555 punti ha infatti scavalcato il russo Andrey Rublev, fermo a 4515.

Il portacolori del Bel Paese si trova ora ad un vero e proprio bivio con la storia: qualora approdasse in finale, effettuerebbe infatti un doppio balzo, mettendosi alle spalle il danese Holger Rune ed il greco Stefanos Tsitsipas, diventando il n.4 della classifica mondiale. Si tratterebbe di un risultato epocale, che gli consentirebbe di eguagliare Francesca Schiavone ed Adriano Panatta, gli unici due italiani a spingersi così in alto. Non è mai accaduto invece che un azzurro riuscisse ad occupare una delle prime tre posizioni: per Sinner, in tal senso, l’obiettivo appare oggettivamente ancora molto distante.

C’è un ‘piccolo’ dettaglio: l’avversario dell’altoatesino in semifinale sarà un certo Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo, che a 20 anni vanta già due titoli dello Slam in carriera, è approdato al penultimo atto senza perdere neppure un set e non dando mai la sensazione di poter perdere, peraltro risparmiando molte più energie rispetto all’italiano. Insomma, se Sinner vorrà fare la storia, allora dovrà veramente superarsi e venire a capo di un avversario che ha comunque già sconfitto nel 50% delle volte nei sei incontri disputati.

Ad ogni modo, se non dovesse accadere domani, Sinner avrà nuove possibilità nelle prossime settimane di diventare n.4 del mondo, perché nella classifica ATP Race, che tiene conto solo dei risultati conseguiti nell’anno solare 2023, al momento è proprio quarto e con un vantaggio consistente di 860 punti nei confronti del quinto, che è Rublev.

QUANTE POSIZIONI GUADAGNA SINNER A PECHINO

Ranking con la semifinale: 6° con 4555 punti.

Ranking in caso di finale: 4° con 4675 punti.

Ranking in caso di vittoria del torneo: 4° con 4875 punti (il 3°, Daniil Medvedev, è molto lontano a quota 7370, punteggio che può ancora migliorare proprio a Pechino, dove affronterà Zverev in semifinale).

Foto: Lapresse