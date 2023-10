LIVE Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket in DIRETTA: lombardi a caccia del primo successo stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno di Eurolega 2023-2024, con l’Olimpia Milano targata EA7 Emporio Armani attesa dall’impegno contro l’Olympiacos Pireo al Mediolanum Forum di Assago.

Debutto stagionale casalingo in chiave continentale per gli uomini di Ettore Messina, che vogliono conquistare la prima vittoria in questa Eurolega finora “monca”, nel senso che è da recuperare il match col Maccabi Tel Aviv (si giocherà il 31 ottobre). Ed oggi è anche la prima volta di un martedì europeo, con il doppio turno settimanale che ha già incontrato un nemico aspro in Georgios Bartzokas, il coach dell’Olympiacos.

Situazione infermeria: per Milano restano fuori come lungodegenti sia Maodo Lo che Billy Baron, mentre per il club del Pireo è sicuramente destinato a rientrare in campo Luke Sikma, mentre si deciderà nei dintorni del match per Nigel Williams-Goss. Indisponibili invece Shaqiuelle McKissic e Panagiotis Tsamis: per entrambi si dovrà aspettare novembre. Verrà festeggiato Gigi Datome, mentre per Kyle Hines ci sarà la presenza numero 393, che lo renderà recordman assoluto in Eurolega nella storia superando Paulius Jankunas.

Queste le parole di Ettore Messina alla vigilia: “Giochiamo contro i vice campioni d’Europa e quindi il livello delle motivazioni è estremamente alto, perché tutti ci terranno a mostrarsi adeguati a questo livello. Per noi sarà importante avere concentrazione per tutti i 40 minuti, la concentrazione necessaria per difendere, prendere i rimbalzi e in attacco passare la palla con precisione contro una difesa che sarà molto fisica. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e farlo un passo alla volta per arrivare dove desideriamo arrivare. Sarà anche una giornata importante in cui vogliamo onorare Kyle Hines e la sua fantastica carriera“.

La palla a due di Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Olympiacos verrà alzata alle ore 20:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo