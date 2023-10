Basket, l’Olimpia Milano con l’Olympiacos vuole svoltare anche in Eurolega

Torna in campo domani sera l’EA7 Emporio Armani Milano, che dopo aver dovuto rinviare la sfida contro il Maccabi Tel Aviv ospiterà i greci dell’Olympiacos Pireo. E i ragazzi di Ettore Messina sono a caccia del primo successo in Eurolega e sulla loro strada incontrano una formazione che arriva a Milano con molti dubbi.

Pangos e compagni hanno avuto un difficile avvio di stagione, con il ko in Supercoppa, poi la sconfitta all’esordio europeo con il Fenerbahce ai supplementari e poi il forte campanello d’allarme con la sconfitta a Napoli. A ciò si aggiungano gli infortuni a Maodo Lo e Billy Baron, con Kevin Pangos finito subito nel mirino per delle prestazioni non all’altezza. Insomma, l’Olimpia è ancora un cantiere aperto, ma la buona vittoria con Reggio Emilia ha dato qualche certezza in più ai milanesi.

Nikola Mirotic è già diventato centrale nel progetto di Ettore Messina, Shavon Shields si è confermato fondamentale per il gioco dei biancorossi, mentre dopo un anno difficile è tornato dall’estate azzurra con una sicurezza nei suoi mezzi mai vista Stefano Tonut, Mvp contro Reggio Emilia e decisivo sia in fase difensiva sia in attacco. A ciò si aggiunga un Alex Poythress che sta crescendo di partita in partita e un Kevin Pangos finalmente leader contro gli emiliani ed è da qui che l’EA7 Emporio Armani Milano deve ripartire domani sera.

Di contro, l’Olympiacos arriva al Forum con una vittoria e una sconfitta, ma anche i greci hanno più di un problema di infortuni. Nigel Williams-Goss, Shaquielle McKissic e Panagiotis Tsamis sono tutti out per la sfida contro Milano, mentre potrebbe tornare – ma è ancora in dubbio – Luke Sikma, un’arma fondamentale per coach Georgios Bartzokas. Sarà, dunque, una sfida tra due formazioni che stanno ancora cercando la quadra, ma che non possono permettersi passi falsi.

