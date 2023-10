Basket, l’Olimpia Milano cede all’overtime contro il Fenerbahce Istanbul nel debutto in Eurolega

L’Olimpia Milano lotta ma cede all’overtime contro il Fenerbahce Istanbul nella prima giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. I meneghini dopo aver impattato nel punteggio (76-76) dopo 40’ non riescono a ribaltare il fattore campo nel primo minuto supplementare.

Non bastano i 27 punti di un mai domo Nikola Mirotic a ribaltare l’inerzia del match, con i turchi trascinati dai 19 punti di Scottie Wilbekin.



Infortunio per Devon Hall, con Diego Flaccadori schierato in quintetto. Avvio equilibrato, con le due squadre che combattono punto a punto fin dalle prime battute (5-5). Tre bombe in fila di Voigtmann, Mirotic e Flaccadori portano Milano a +6 (8-14), mentre i liberi di Shields danno il vantaggio in doppia cifra all’Olimpia (8-18). Guduric prova a scuotere i suoi (13-20), ma i meneghini ribattono subito (13-23). Un piazzato di Guduric tiene i padroni di casa in scia alla prima sirena (19-23).

Nel secondo quarto i Campioni d’Italia mantengono cinque lunghezze di vantaggio con Mirotic (24-29), ma la tripla di Papagiannis consente ai turchi di colmare il gap fino al -2 (27-29). L’Olimpia accusa un momento di difficoltà, con Wilbekin che dall’arco mette la freccia per gli uomini di coach Itoudis (30-29) a meno di cinque minuti dall’intervallo lungo. Voigtmann impatta nel punteggio (32-32), ma l’ex Maccabi Tel Aviv è perfetto dalla lunga distanza (35-32). Mirotic dal pitturato tiene a contatto i milanesi (37-35), mentre un libero di Madar fissa il punteggio sul 38-35 dopo 20’ di gioco.

Nella ripresa il Fenerbahce continua a premere sull’acceleratore (45-40), ma è ancora Voigtmann a tenere i meneghini in scia (45-42). L’inerzia del match sembra essere però favorevole ai turchi, che piazzano un parziale di 8-0 (50-42): timeout immediato di Ettore Messina. Mirotic suona la carica col 2+1 (50-45), ma il Fenerbahce non molla la presa e mantiene dieci lunghezze di margine (55-45). Voigtmann arma il braccio dall’arco e tiene l’Olimpo a -7 (55-48), con Mirotic che continua a guidare i compagni fino al -3 (57-54). Cinque punti consecutivi di Pierre e Gudurin valgono il 62-54 con cui si va all’ultima pausa breve della partita.

Ultimo quarto che si apre con la reazione rabbiosa dell’Olimpia Milano: segnature pesanti di Tonut e Shields e piazzato di Hines, -1 (65-64) e match ancora in discussione. Dorsey tiene il Fenerbahce a +4 (68-64), ma l’EA7 Emporio Armani non molla (68-66). Finale al cardiopalma, con le due sfidanti che non arretrano di un centimetro: Capitan Melli pareggia i conti e rimanda il discorso vittoria all’overtime (76-76).

Nel tempo supplementare Dorsey porta i padroni di casa avanti (81-78): altro timeout chiamato da Ettore Messina, ma Wilbekin allunga per i turchi (84-79). Tre liberi di Mirotic riportano Milano a mordere le caviglie (84-82), ma il montenegrino di passaporto spagnolo fallisce la tripla del sorpasso: finisce 85-82, con l’Olimpia che esce a testa alta dal primo match in Eurolega.

FENERBAHCE ISTANBUL-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 85-82 dTs (19-23,19-12, 24-19, 14-22)

TOP SCORER

Fenerbahce Istanbul: Wilbekin 19, Papagiannis, Guduric e Dorsey 15,

Olimpia Milano: Mirotic 27, Voigtmann 21, Shields 10

