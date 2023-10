LIVE MotoGP, GP Indonesia 2023 in DIRETTA: Bagnaia deve provare a reagire. Gara dalle 9.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire il GP in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Indonesia, quindicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Mandalika assisteremo a una domenica particolarmente importante dopo quanto accaduto ieri nel corso della Sprint Race. Una pista particolarmente impegnativa in cui la velocità di percorrenza in curva sarà determinante.

Francesco Bagnaia è costretto a rispondere a Jorge Martin, che ha messo la freccia ieri grazie al sigillo della Sprint Race. Con l’affermazione nei 16 giri del sabato, l’iberico si è portato in testa con sette punti di margine nei confronti di Pecco, ieri solo ottavo. E’ in difficoltà il piemontese, non in grado di frenare e di inserire la Ducati come sa fare. In sostanza, i suoi punti di forza nella guida non si stanno vedendo.

Vedremo se ci sarà una reazione da parte del campione del mondo 2022 al cospetto di un Martin in grande forma e motivatissimo, grazie al feeling con la GP23. Bagnaia dovrà partire dalle retrovie, vista la pessima qualifica di ieri. Solo 13° Pecco, mentre Martin sarà in settima casella. Luca Marini sarà il poleman, ma per lui sarà molto difficile conservare il primato visto il problema alla spalla. Una criticità in comune con Marco Bezzecchi. Vedremo se le due Aprilia di Maverick Vinales e di Aleix Espargarò sapranno fare bene come nelle libere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Indonesia, quindicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il via del GP è previsto alle 09.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press