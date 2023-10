F1, Daniel Ricciardo torna nel GP d’Austin: l’annuncio dell’australiano

Era nei programmi, ma ora è tutto confermato. Daniel Ricciardo tornerà nel prossimo GP degli Stati Uniti di F1 ad Austin. L’australiano, infortunatosi nel corso delle prove libere del GP d’Olanda a Zandvoort era stato costretto a saltare non pochi appuntamenti, al fine di rimettersi in sesto dal punto di vista fisico.

In occasione di un evento a Nashville, dove è stato presente per questioni di sponsor legate alla Red Bull, Ricciardo ha annunciato il suo ritorno al volante in Texas: “Sì, tornerò a guidare negli USA. Sono molto felice di essere nuovamente nell’abitacolo della mia AlphaTauri“.

Questo significa che Liam Lawson dovrà lasciare il posto al ritorno dell’aussie. Le prestazioni, però, del giovane neozelandese hanno colpito l’attenzione degli addetti ai lavori e forse anche della Red Bull che potrebbe pensare di sostituire il messicano Sergio Perez in grave crisi di risultati.

Quanto rimane di questo campionato sarà funzionale per capire in che modo ci si dovrà comportare a Milton Keynes in vista del futuro.

Foto: LiveMedia/Otto Moretti