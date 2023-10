Beach volley, Perusic/Schweiner e Hughes/Cheng ribaltano il pronostico e sono i nuovi campioni del mondo!

Pronostico ribaltato nella notte delle finali del Mondiale di Tlaxcala in Messico dove Ondrej Perusic e David Schweiner hanno regalato il primo titolo della storia alla Repubblica Ceca e Kelly Cheng e Sara Hughes hanno riportato gli USA sul tetto del mondo 14 anni dopo l’ultimo trionfo firmato Ross/Kessy nel 2009.

Emozioni forti in entrambe le finali per l’oro a partire da quella maschile dove i favoriti della vigilia, i rampanti svedesi Ahman/Hellvig hanno forse pagato dazio all’emozione commettendo molti errori nel primo set e spianando la strada a Perusic/Schweiner per il successo 21-15 mai in discussione.

Nel secondo set parte meglio la coppia svedese che si porta sull’11-8 e non si fa più riavvicinare dai cechi grazie ad una fase cambio palla impeccabile che regala agli scandinavi il pareggio con il punteggio di 21-17.

Tie break dall’andamento ad altalena. Dopo una prima parte iniziale va in scena lo Schweiner show con tre punti a fila (due muri e un ace) del ceco che porta avanti la sua coppia fino al 10-5. Sul 12-6, quando tutto sembra scritto, qualcosa si inceppa in casa ceca e sale in cattedra Ahman che, con un paio di prodezze, riporta prima sotto gli svedesi fino al 12-10 e poi addirittura firma con il muro il -1 sul 13-12 mandando in difficolta proprio Schweiner che si riprende in tempo per firmare i due cambi palla che regalano l’oro alla coppia allenata da Andrea Tomatis e Matteo Galli (15-13).

Nella finale per il bronzo affermazione piuttosto netta della coppia polacca Bryl/Losiak che batte 2-0 (21-17, 21-18) gli statunitensi Crabb/Brunner completando così il podio tutto europeo che si materializza per la seconda volta nella storia dopo Amburgo 2019 (uniche due edizioni, quella tedesca e quella messicana in cui in campo maschile nè una coppia brasiliana, nè una coppia statunitense è riuscita a salire sul podio iridato).

Niente Europa sul podio femminile che vede tornare sul gradino più alto gli Stati Uniti dopo ben 14 anni di digiuno grazie a Sara Hughes e Kelly Cheng che hanno sconfitto 2-0 le favoritissime brasiliane Ana Patricia/Duda.

Partenza shock del match con Hughes/Chemg che volano sul 6-1 e indirizzano il primo set. Le brasiliane provano ad avvicinarsi fino al 13-11 ma le nordamericane respingono il tentativo di rimonta delle rivali e nel finale tornano ad aumentare il vantaggio fino al 21-16.

Nel secondo set sulle ali dell’entusiasmo le statunitensi scattano di nuovo avanti 8-5 ma stavolta Ana Patricia/Duda tornano sotto e pareggiano a quota 13 portandosi anche davanti ma mai per più di un punto. Finale all’insegna delle emozioni forti: le brasiliane sprecano due set point e la coppia statunitense al secondo tentativo prima con un muro di Hughes e poi con il contrattacco di seconda sempre di Hughes vincono 24-22 e strappano alle sudamericane il titolo iridato.

Doppia festa per gli USA che salgono anche sul terzo gradino del podio con Nuss/Kloth che vincono in rimonta 2-1 (15-21, 21-19, 15-8) la finale per il bronzo contro le australiane Mariafe/Clancy che vanno vicinissime all’ennesimo podio importante in carriera.