LIVE Feyenoord-Lazio 3-1, Champions League calcio in DIRETTA: sconfitta netta per i biancocelesti a Rotterdam

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.52 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.

20.50 Con questa vittoria il Feyenoord sale momentaneamente in prima posizione nel girone a quota 6 punti, in attesa di Celtic-Atletico Madrid che si disputerà in serata, mentre la Lazio occupa la terza piazza con 4 punti all’attivo. Adesso i laziali dovranno concentrarsi sull’impegno in campionato con la Fiorentina, programmato per la serata di lunedì 30 ottobre.

20.48 Le statistiche dimostrano il dominio imposto dalla squadra di Arne Slot sugli avversari: quasi il doppio dei tiri tentati (15-8), molti più palloni recuperati (47-30) e una distanza coperta complessiva più alta. Da segnalare il numero esorbitante di cartellini gialli estratti dall’arbitro Stieler (12), sette in casa Lazio e cinque tra i padroni di casa.

20.45 Il De Kuip rimane un impianto indigesto per la Lazio e, in particolare, a Maurizio Sarri: i biancocelesti hanno infatti trovato la prima sconfitta del girone contro i padroni di casa del Feyenoord, i quali per 3-1 ottengono la seconda vittoria in questa Champions League. Si interrompe la striscia positiva delle Aquile che durava da 8 partite nella fase a gironi della competizione europea più prestigiosa.

90’+6 FISCHIA TRE VOLTE STIELER! FEYENOORD-LAZIO 3-1!

90’+5 Scintille tra Castellanos e Geertruida, ammoniti entrambi i giocatori.

90’+4 CASALE! Luis Alberto calcia la punizione con il destro, mettendo un pallone teso in area di rigore, sul quale arriva l’ex Verona che di testa impegna Bijlow, abile a respingere la sfera.

90’+3 Jahanbakhsh atterra Zaccagni, per distacco l’uomo più convincente della Lazio quest’oggi: punizione Lazio.

90’+2 Lazzari si fa vedere sulla fascia destra, mettendo in mezzo un pallone morbido in area, sul quale Bijlow fa la voce grossa bloccandolo.

90’+1 Sei minuti di recupero.

90′ Ammonito anche Guendouzi, sempre per proteste.

89′ Ultimo cambio in casa Feyenoord: fuori Zerrouki, dentro Lingr.

88′ JAHANBAKHSH! Punizione calciata bene dall’iraniano, palla di poco sopra la traversa.

87′ Ivanusec viene fermato in area, ma l’arbitro ha fischiato un fallo precedente commesso su Timber da Guendouzi. Ammonito Zaccagni per proteste.

86′ CASTELLANOS! Ancora un guizzo pericoloso di Zaccagni, che con il destro mette in mezzo un traversone preciso per la testa dell’ex Girona, il quale non centra però il bersaglio.

85′ La Lazio alza il baricentro, gli uomini di Sarri credono in una rimonta che avrebbe del clamoroso.

83′ GOOOOOOL LAZIO! PEDRO! Non fallisce l’ala spagnola il penalty, rigore calciato alla perfezione! FEYENOORD-LAZIO 3-1!

81′ CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Castellanos supera Lopez in velocità e, spalle alla porta, viene spinto fallosamente dal peruviano. Chance da sfruttare per i biancocelesti.

80′ IVANUSEC! Il croato ex Dinamo Zagabria si fa subito notare, andando vicino al gol con una conclusione che viene deviata dalla difesa biancoceleste.

78′ Cambio per la Lazio: fuori Vecino, dentro Cataldi. Anche Slot decide di ruotare due elementi: al posto di Gimenez e Stengs entrano Ueda e Ivanusec.

77′ Lazio che deve compiere un autentico miracolo per poter sperare di strappare un punto in questo match.

75′ E con questo gol il centravanti messicano ha messo a segno 5 reti in tre partite contro la Lazio nelle ultime due stagioni, un autentico incubo per la difesa biancoceleste.

74′ GOL FEYENOORD! GIMENEZ! Lavoro straordinario di Wieffer in mezzo al campo, l’olandese allarga il gioco per Jahanbakhsh che trova l’inserimento di Timber in area. L’ex Ajax va al tiro con il mancino, trovando la risposta di Provedel, il quale però non può nulla sul tap-in del messicano. FEYENOORD-LAZIO 3-0!

72′ Luis Alberto carica una conclusione dalla distanza, ma nel momento di calciare il pallone scivola, perdendo la possibilità di andare in porta.

71′ Fuori Paixao, dentro l’iraniano Jahanbakhsh nel Feyenoord.

70′ RISCHIO BIJLOW! La stava per combinare grossa il portiere neerlandese, il quale ha evitato la pressione di Castellanos dopo un controllo difettoso con il sinistro.

69′ Subito frizzante l’ex Roma e Barcellona, che con un cross morbido mette in apprensione Bijlow, il quale sbaglia l’uscita. Sul pallone messo in mezzo da Pedro, però, nessun laziale riesce a trovare lo stacco vincente.

68′ Fuori Felipe Anderson, dentro Pedro per la Lazio.

66′ Luis Alberto serve in velocità Zaccagni, il quale però non riesce a superare Lopez sulla corsa. Il pallone ricade sul piede del terzino biancorosso e finisce fuori, ma l’arbitro concede rimessa dal fondo.

64′ Giallo per Vecino, punito l’intervento falloso su Timber.

63′ Rischia il secondo giallo Hartman per un entrata in ritardo su Felipe Anderson.

62′ Nell’azione conclusasi con il tiro di Hartman è stato ammonito Romagnoli per un fallo a metà campo.

61′ Zaccagni spinge platealmente Stengs con le mani, punizione Feyenoord.

60′ HARTMAN! Il terzino del Feyenoord avvia l’azione offensiva dei suoi, servendo sulla sinistra Paixao, il quale riconsegna il pallone all’esterno olandese che, col mancino, impegna Provedel, il quale devia il pallone in angolo.

59′ Altra punizione guadagnata dalla Lazio, questa volta è Luis Alberto ad aver subito fallo da Stengs.

58′ Ammonito Hartman per un tackle abbastanza duro su Felipe Anderson.

57′ OCCASIONISSIMA LAZIO! Zaccagni si libera della marcatura di Lopez ed entra in area, calciando col sinistro. Dopo la risposta di Bijlow, sul pallone arriva Castellanos, che però non trova la porta a due passi dallo specchio.

55′ Cambio nella Lazio: esce Ciro Immobile, dentro Taty Castellanos.

54′ Fallo commesso da Gimenez su Romagnoli, punizione Lazio.

52′ Zaccagni va al cross per il taglio di Guendouzi, Lopez si immola e intercetta la sfera.

51′ PAIXAO! Cosa si è mangiato il brasiliano? Wieffer prova a cercare Gimenez ma, dopo un rimpallo, il pallone finisce sui piedi del numero 14 biancorosso che, a tu per tu con Provedel, spara alto con il destro.

50′ Uno-due provato tra Felipe Anderson e Lazzari, Hancko fa buona guardia sull’inserimento del laterale azzurro e recupera il pallone.

49′ Zaccagni viene atterrato da Stengs, punizione Lazio.

48′ E proprio il nuovo entrato si becca il giallo per un’entrata in ritardo su Zaccagni.

47′ Nell’intervallo anche Slot ha deciso di sostituire uno dei suoi, cioè Nieuwkoop, il quale ha fatto spazio a Lopez.

46′ STENGS! Timber combina con l’ex Nizza sulla sinistra, il quale fa partire un tiro-cross che per poco non sfiora il palo.

46′ INIZIA LA RIPRESA!

19.51 Doppio cambio previsto per la Lazio: fuori Rovella e Hysaj, dentro Guendouzi e Lazzari.

19.49 Stanno rientrando le due squadre per l’inizio della ripresa.

19.39 Primo tempo da dimenticare per la Lazio di Maurizio Sarri in quel di Rotterdam: i padroni di casa del Feyenoord sono meritatamente in vantaggio al termine dei 45′ iniziali per due reti a zero. Ad aprire le marcature è stato Gimenez al 31′ con una bella girata mancina nell’area di rigore, il raddoppio è arrivato proprio nel recupero con la botta vincente dalla distanza di Zerrouki. Lazio che è apparsa completamente in balia dell’avversario, sbagliando varie volte l’uscita con la linea difensiva e producendo pochissimo in avanti. A tra poco per il secondo tempo!

45’+4 FINISCE IL PRIMO TEMPO! FEYENOORD-LAZIO 2-0!

45’+4 Zaccagni va al tiro dalla distanza, Nieuwkoop mura la conclusione.

45’+2 GOL FEYENOORD! ZERROUKI! Stengs, dall’area di rigore, scarica il pallone per il centrocampista algerino che, con estrema efficacia, trova il sette dal limite dell’area. FEYENOORD-LAZIO 2-0!

45’+2 Ammonito Casale per un’entrata imprudente su Gimenez.

45’+1 Tre minuti di recupero.

45′ Gimenez, allargato sulla destra, converge al centro per calciare col suo piede forte, ma la difesa laziale devia il tiro del centravanti avversario.

44′ Giallo per Gimenez, il messicano ha allargato il braccio colpendo Casale sul volto.

43′ Lazio che recupera il pallone nella trequarti avversaria, ma lo sviluppo dell’azione non porta al tiro i biancocelesti che perdono il possesso della sfera.

42′ Felipe Anderson non arriva sul pallone lanciato direttamente da Provedel.

41′ Zerrouki trova lo spazio per servire Timber che, a tutta velocità, entra in area di rigore, cercando un passaggio di collo esterno per un compagno che finisce però nelle mani di Provedel.

40′ Felipe Anderson cerca un triangolo con Hysaj, ma l’albanese viene chiuso da Paixao.

39′ Altra ripartenza del Feyenoord, questa volta Stengs è impreciso nello scarico per Gimenez.

38′ Immobile atterra Gimenez a metà campo, punizione Feyenoord.

37′ Rovella serve di prima Luis Alberto, ma l’ex Liverpool deve indietreggiare perdendo un tempo di gioco.

36′ Zerrouki prova la conclusione dalla distanza, pallone che finisce fuori di molto.

35′ Romagnoli fa buona guardia sul cross di Paixao dall’out di sinistra.

34′ LUIS ALBERTO! Prima chance del match per la Lazio! Felipe Anderson va al cross dalla destra, lo spagnolo si inserisce in area e colpisce di testa il pallone che Bijlow riesce a bloccare in due tempi.

33′ Zaccagni si guadagna una punizione a metà campo per una trattenuta subita da Wieffer.

32′ Cross di Zaccagni dalla sinistra per Felipe Anderson, di testa Hartman allontana il pallone.

31′ GOL FEYENOORD! GIMENEZ! Questa volta non c’è VAR che tenga. Casale concede palla a Wieffer, il quale fa avviare l’azione offensiva dei padroni di casa, conclusa con il mancino vincente del messicano. FEYENOORD-LAZIO 1-0!

30′ Altro intervento in netto ritardo di Nieuwkoop su Zaccagni, primo ammonito in casa Feyenoord.

29′ Dopo il check del VAR l’arbitro fa proseguire il gioco.

28′ Il Feyenoord chiede un calcio di rigore per un fallo di mano di Vecino sul tiro tentato da Zerrouki.

27′ Tackle durissimo di Rovella su Timber, l’arbitro estrae il primo cartellino giallo del match.

26′ ANNULLATO IL GOL DI GIMENEZ! Sull’assist di Stengs il messicano era aldilà della linea difensiva avversaria.

25′ GOL FEYENOORD! GIMENEZ! Marusic esce in maniera sconsiderata in marcatura su Zerrouki, aprendo un buco sulla sinistra per l’inserimento di Stengs che trova lo scatto del messicano, il quale va a segno con un tiro deviato dalla difesa biancoceleste. FEYENOORD-LAZIO 1-0!

24′ Wieffer cerca il movimento di Stengs, Provedel esce e raccoglie il pallone.

22′ Tre tiri tentati dal Feyenoord, zero quelli della Lazio nella prima metà dei 45′ iniziali.

21′ Stengs atterra Zaccagni, punizione Lazio.

20′ Rischia la Lazio: pallone lungo messo in area da Hartman, Romagnoli prova a rinviare il pallone, ciccandolo. La sfera finisce nuovamente sulla testa dell’ex Milan, che poi riesce a evitare problemi maggiori.

19′ Zerrouki prova ad allargare il gioco per Paixao, ma il lancio dell’algerino è fuori misura per l’ala del Feyenoord.

18′ Luis Alberto trova il varco per Felipe Anderson, chiuso però in seconda battuta da Hartman.

17′ Ritmi bassi in questo momento della partita.

16′ Luis Alberto rischia di perdere un pallone sanguinoso a metà campo, è attento però Romagnoli ad anticipare Wieffer.

15′ Luis Alberto combina con Zaccagni, il quale serve Immobile che però non riesce a controllare il pallone.

13′ Provedel cerca Vecino, il quale si era affiancato a Immobile in zona offensiva, ma l’uruguagio consegna il pallone a Bijlow.

12′ Rovella effettua un retropassaggio rischioso verso Provedel, il quale è abile a evitare guai ma deve lanciare il pallone in fallo laterale.

11′ La Lazio non riesce a organizzare un’azione offensiva dal basso, vista la pressione forsennata che i padroni di casa stanno imponendo in questa fase del match.

10′ GIMENEZ! OCCASIONE FEYENOORD! Cross di Paixao dalla sinistra, l’attaccante messicano si infila tra Romagnoli e Marusic, trovando il varco per poter colpire di testa il pallone, che finisce di un soffio a lato della porta di Provedel.

9′ Controllo in corsa di Paixao sulla sinistra, Hysaj riesce a recuperare la sfera.

7′ Luis Alberto prova a imbucare il pallone per il taglio di Zaccagni, il quale viene chiuso da Nieuwkoop.

6′ Felipe Anderson viene trattenuto da Hartman, punizione Lazio.

5′ La Lazio sbaglia il tempo d’uscita, Feyenoord che trova il pertugio con Timber, il quale però viene anticipato da Casale che conquista anche una rimessa dal fondo.

4′ Gimenez raccoglie palla dopo un lancio di Hartman, ma il messicano era in posizione irregolare.

3′ Geertruida allarga il gioco per lo scatto di Stengs sulla destra, il cross dell’esterno ex Nizza arriva sui piedi di Paixao, il quale tenta una conclusione su cui Provedel si fa trovare pronto.

2′ Gestisce il possesso la squadra di Slot, Lazio che prova a pressare per recuperare la sfera.

1′ INIZIA FEYENOORD-LAZIO!

18.44 Tutto pronto per il via del match, l’arbitro del match sarà il signor Tobias Stieler.

18.42 Entrano in campo Feyenoord e Lazio per le presentazioni ufficiali.

18.38 Le squadre sono all’interno del tunnel che le porterà sul terreno di gioco.

18.35 Anche la Lazio sta vivendo un momento positivo. Le Aquile infatti hanno vinto le ultime due partite in campionato con Atalanta e Sassuolo, risultati che le hanno permesso di risalire fino alla nona posizione in classifica. In Europa, invece, la squadra di Sarri non ha ancora perso un match in questa stagione, avendo pareggiato per 1-1 la sfida d’esordio con l’Atletico Madrid per poi vincere in casa del Celtic per 2-1 la seconda sfida del girone.

18.30 I campioni d’Olanda in carica, rispetto alla squadra dell’anno scorso, hanno cambiato relativamente poco l’undici titolare. Qualche uscita, come quella di Kokcu, è stata rimpiazzata prontamente con gli arrivi degli interessanti di Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs e Luka Ivanusec. Al momento la formazione di Rotterdam è al terzo posto nella Eredivisie, alle spalle di PSV e AZ, ma è reduce da sette vittorie consecutive in campionato.

18.25 Da segnalare in casa Lazio il ritorno dal primo minuto di Ciro Immobile: il capitano biancoceleste, insieme a Mattia Zaccagni, anch’egli non presente dall’inizio con il Sassuolo, si riprende una maglia da titolare dopo un problema ai flessori che lo aveva costretto a saltare gli impegni con la nazionale azzurra.

18.20 Per una serie di motivi, il match odierno sarà il più complicato per la squadra di Maurizio Sarri nell’intero cammino nel girone. Ambiente caldissimo, condizioni meteo non ottimali, ultimo precedente da dimenticare, tutti fattori negativi che la Lazio non deve considerare per puntare al successo e volare a +4 sul terzo posto.

Ecco le formazioni ufficiali:

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Q. Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Paixao. All. Slot.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

17.45 Buonasera amici di OA Sport e ben ritrovati alla Diretta LIVE di Feyenoord-Lazio, partita valevole per il terzo turno del girone E della Champions League 2023-2024.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Feyenoord–Lazio, match valevole per la terza giornata del girone E della Champions League 2023-2024. Sfida delicatissima quella che andrà in scena al De Kuip di Rotterdam: ad affrontarsi infatti saranno le due compagini che si contenderanno, almeno sulla carta, la seconda posizione nel gruppo alle spalle dell’Atletico Madrid, perciò per il discorso qualificazione il match di oggi assume un importanza gigantesca.

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo un inizio di stagione a dir poco complicato, si è ripresa in campionato, piazzando due vittorie di fila per risalire fino alla nona posizione momentanea. Diverso il percorso intrapreso in Europa: un po’ a sorpresa, i biancocelesti sono rimasti imbattuti fino a questo punto del torneo, frutto di un pareggio strappato grazie al gol di Ivan Provedel con i colchoneros in casa e del successo esterno a Glasgow contro il Celtic.

L’avversario odierno dei capitolini, il Feyenoord, è diventato negli ultimi anni una compagine ostica in campo continentale e, per di più, le Aquile hanno già pagato uno scotto pesante con i neerlandesi in Europa, precisamente nella scorsa edizione dell’Europa League, quando la squadra di Arne Slot eliminò la Lazio nell’ultimo turno della fase a gironi della competizione con un successo proprio in quest’impianto, condannando le Aquile in Conference League.

La sfida tra Feyenoord e Lazio, il cui via è programmato per le 18.45 di oggi al De Kuip di Rotterdam, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale del match. Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse