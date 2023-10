LIVE Arnaldi-Struff 3-2, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: gocce di pioggia, giocatori in ‘stand by’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si mette la felpa Struff. Temperatura di 22 gradi.

Alcuni addetti stanno provvedendo a migliorare la situazione del campo. NON PIOVE, però chiaramente l’umidità e le gocce cadute fanno sì che le condizioni siano a dir poco “sdrucciolevoli”.

Campo umido, arbitro sceso per testare la “scivolosità” delle righe.

3-2 Gioco Arnaldi. Piove di nuovo, almeno così sembra.

40-0 Prima esterna, Struff tenta la risposta vincente ma finisce larga.

30-0 Prima vincente.

15-0 Rovescio in rete del tedesco, che aveva risposto profondo e potente col dritto.

2-2 Gioco facile anche per Struff.

40-15 Scappa via il dritto.

30-15 Smorzata lunga e alta di Matteo, stavolta fa confusione in tedesco e regala una facile chiusura.

30-0 Tutto giusto per Arnaldi! Miracolo con il passante di rovescio di Struff.

15-0 Risposta in rete di dritto per il giocatore italiano.

2-1 Ace (1). Bell’inizio dell’azzurro!

40-0 Ancora con questa combinazione Matteo.

30-0 Servizio e dritto!

15-0 Risposta di rovescio mal colpita da Struff.

1-1 Ace (1).

40-30 Volèe di rovescio diagonale vincente.

30-30 Serve&volley sistematico. Bella risposta nei piedi dell’azzurro.

30-15 La risposta di Arnaldi col dritto si ferma sul nastro.

15-15 Passante di dritto in rete. Peccato, c’era lo spazio!

0-15 Gran rovescio lungolinea vincente di Arnaldi!!

1-0 Largo il dritto del tedesco. Parte bene Matteo.

40-30 Risposta di rovescio incisiva sulla seconda.

40-15 A mezza rete il dritto di Struff!

30-15 Smorzata dopo il servizio. La chiave è muovere il tedesco.

15-15 Stecca il dritto in avanzamento l’azzurro.

15-0 Rovescio pesante dell’azzurro.

Matteo Arnaldi al servizio.

07.55 I giocatori stanno provando i servizi.

07.53 Si parte! I giocatori hanno iniziato il palleggio di riscaldamento.

07.50 Ricordiamo che quest’oggi giocheranno anche Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. Opposti rispettivamente agli americani Tiafoe e Giron.

07.48 Si gioca anche tra Norrie e Wolf. Match che interessa da vicino Arnaldi e Struff visto che i due incontri si “incroceranno” al terzo turno.

07.44 Strano che non vengano mandati in campo i giocatori. Si sta giocando ormai anche sui campi non coperti.

07.38 Attendiamo che Arnaldi e Struff facciano il loro ingresso in campo. Si gioca già sul secondo campo per importanza (Paul-Ofner).

07.34 Ci siamo! L’arbitro e i giudici di linea sono entrati in campo.

07.28 Tra circa 15 minuti dovrebbero fare il loro ingresso in campo i giocatori.

07.10 Dovrebbe essere confermato l’orario, visto che ha smesso di piovere.

07.00 Sul Campo 4 non si giocherà prima delle 7.45.

06.50 Non ha più piovuto da una mezz’ora abbondante. Vedremo se le 7 sarà rispettato come orario di gioco o se si dovrà attendere ancora.

06.40 Si è iniziato ad asciugare il Campo 4. Tra circa 20 minuti dovrebbero essere mandati in campo i giocatori.

06.37 Vedremo quanto dovranno aspettare Struff e Arnaldi prima di iniziare la loro partita.

06.35 Il match tra Tsitsipas e Hijikata dunque è l’unico in cui sono stati mandati in campo i giocatori.

06.32 Si gioca solo sul Centrale, per ora uno scroscio fa sì che sui campi secondari non si inizi in maniera puntuale.

06.28 Manca pochissimo all’inizio del match.

06.25 Il match di primo turno dell’azzurro è stato molto importante. Iniziato male, nel secondo pareva ormai che Popyrin fosse lanciato verso il successo quando un doppio fallo gli aveva consegnato il break di vantaggio. Arnaldi è stato bravissimo a non smettere mai di crederci e a portare a casa un’ottima vittoria.

06.20 Chi vince se la vedrà con il vincente del match tra JJ Wolf e Cameron Norrie.

06.15 Buongiorno e benvenuti a questo match! Arnaldi-Struff inizierà tra circa 15 minuti.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di secondo turno di Matteo Arnaldi nel Masters 1000 di Shanghai (Cina). L’avversario è di quelli tosti, la testa di serie numero 21 Jan-Lennard Struff.

L’azzurro ha battuto nella giornata di giovedì Alexei Popyrin per 4-6 6-3 6-4, rimontando da una situazione di set e break di svantaggio. Un’altra vittoria importantissima nel percorso del ligure, che ormai è stabilmente un top 50 della classifica Atp. Al momento l’italiano sarebbe numero 39 della classifica aggiornata in tempo reale, con le prime 32 posizioni distanti poco più di 250 punti. Il “sogno” di questo finale di stagione sarebbe quello di approdare tra i primi 32 così da essere sicuro di una testa di serie ai prossimi Australian Open.

Il tedesco è imprevedibile. Dotato di un servizio devastante, è capace di battere chiunque così come di sconfitte clamorose. Quest’anno nella finale di Madrid ha messo in difficoltà niente meno che Alcaraz, seppur in condizioni di gioco molto particolari. In quel torneo il tennista di Warstein ha raggiunto l’ultimo atto partendo addirittura dalle qualificazioni, così come aveva fatto anche a MonteCarlo dove si era arreso a Rublev nei quarti. In più, Struff è tornato nel circuito a Zhuhai dopo che non giocava un torneo da Halle, battendo Garin e perdendo da Nishioka. Poi ha giocato a Pechino dove ha perso 7-6 6-3 da Ruud. Una grande occasione quindi per ottenere un pesantissimo terzo turno per Arnaldi.

OA Sport vi augura quindi un buon divertimento, ricordando che il match prenderà il via alle ore 6.30 sul campo Grandstand 2. Qui potete seguire la Diretta Live aggiornata punto dopo punto, mentre il match sarà fruibile su SkySportTennis (203) e SkySportUno (201).

Foto: LaPresse