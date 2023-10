Matteo Arnaldi prosegue la scalata: supera Struff in tre set e avanza al 3° turno a Shanghai!

Continua il meraviglioso anno di Matteo Arnaldi. Il tennista ligure ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, superando in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 27 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo due ore di gioco e dopo anche qualche interruzione per pioggia.

Una vittoria importante quella del nativo di Sanremo che ha saputo gestire anche i momenti più complicati dell’incontro, mostrando come sempre un grande carattere e la volontà di non mollare mai un punto e restare sempre concentrato. Arnaldi ha chiuso con 8 ace contro i 6 di un avversario bravo al servizio come Struff. Anche i vincenti sono di più per l’azzurro (26 contro 17)

Nei primi cinque game si segue l’andamento dei servizi, poi arriva uno scroscio di pioggia che rende il campo scivoloso e porta ad una mini interruzione. Alla ripresa Struff non è prontissimo, mentre Arnaldi mette grande pressione con la risposta e si procura due palle break. Basta la prima al ligure, che si porta sul 4-2 con un ottimo passante di rovescio. L’azzurro non concede occasioni al tedesco e va a chiudere la prima frazione in suo favore sul 6-3.

Il secondo set si mette quasi subito in salita per Arnaldi, visto che nel quarto gioco l’azzurro ha un passaggio a vuoto. Un game davvero brutto (con dentro anche un doppio fallo) ed ligure si trova sullo 0-40. Struff approfitta dell’occasione ed allunga prima sul 4-1 e poi sul 5-2. Arnaldi tiene il servizio dopo un lunghissimo ottavo game, nel quale annulla tre set point, ma in quello successivo Struff si prende il set anche lui per 6-3.

La terza frazione vede Struff tenere il servizio ai vantaggi nel secondo gioco, mentre il quello successivo l’azzurro commette un doppio fallo e poi sulla palla break sbaglia il dritto. Nel sesto game arriva la reazione di Arnaldi, che si procura una palla del controbreak e la sfrutta immediatamente. Nel settimo gioco l’azzurro incide poco con la prima e alla quarta palla break Struff riesce a chiudere. Arnaldi però, è un combattente e non molla nulla, procurandosi ancora due palle del controbreak e sulla seconda si inventa un dritto vincente meraviglioso (4-4).

Nel nono gioco Arnaldi continua a faticare con la prima di servizio e deve affrontare un’altra palla break, ma l’annulla con un perfetto ace centrale. A sorpresa, però, arriva ancora la pioggia che blocca tutto sul 40-40. Alla ripresa Arnaldi non solo tiene il servizio, ma strappa nuovamente la battuta al tedesco con un game semplicemente perfetto, prendendosi il terzo set per 6-4.

Negli ottavi Arnaldi se la vedrà con il vincente del match tra l’americano J.J Wolf ed il britannico Cameron Norrie. Sicuramente un’altra occasione per spingersi ulteriormente avanti per il nativo di Sanremo e centrare i suoi primi quarti di finale in un Masters 1000.

FOTO: LaPresse