LIVE Arnaldi-Popyrin, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: un nuovo torneo per continuare a crescere

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live dell’esordio nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) di Matteo Arnaldi. Il numero 48 del mondo se la vedrà con l’australiano Alexei Popyrin.

Un vero e proprio scontro alla pari attende il ligure, solamente al suo quarto Masters 1000 in main draw, visto che l’avversario odierno lo precede di tre sole posizioni (45). I due si ritrovano dopo la semifinale di Umago, nella quale l’azzurro non sfruttò diverse occasioni di chiudere nel secondo parziale e si arrese per 6-7(2), 7-5, 6-3 dopo oltre 3 ore di gioco. In quell’occasione si è giocato sulla terra battuta.

Arnaldi ha letteralmente svoltato in modo definitivo dopo l’ultima edizione degli Us Open, dov’è arrivato agli ottavi di finale perdendo da Alcaraz ed è approdato nella top 50 del ranking Atp. Questo match non sarà facile da portare a casa, perché l’altalenante australiano può esprimere un tennis di altissima qualità e il cemento è la sua superficie preferita. Se dovesse avanzare al secondo turno l’italiano avrebbe poi Jan-Lennard Struff (21). Sicuramente questo Masters 1000 è un’altra tappa importante della sua crescita, ricordandoci sempre che il ligure ha vinto la sua prima partita in un torneo di questa caratura a Madrid nel mese di maggio.

Non resta che augurarvi un buon divertimento con la Diretta Live testuale offerta da OA Sport. Il match dell’azzurro è il terzo sul campo 3 e si giocherà dopo Shevchenko-Tseng e Djere-Hijikata, incontri che prenderanno il via dalle ore 6:30.

