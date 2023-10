Sinner-Giron oggi in tv: a che ora inizia, programma ATP Shanghai, streaming

Oggi, sabato 7 ottobre, Jannik Sinner tornerà in campo dopo il trionfo nel China Open di Pechino. L’altoatesino, n.4 del mondo, affronterà nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina) lo statunitense Marcos Giron. Una partita sulla carta alla portata per Sinner, ma con il punto di domanda sulle condizioni psicofisiche visto quanto accaduto nel torneo precedente.

Come è noto, trovare con continuità le energie per giocare al meglio dopo un riscontro del genere così ravvicinato non è mai semplice. L’italiano quest’anno è rimasto scottato proprio da ciò, considerando quanto accaduto a Cincinnati (USA), reduce dal suo primo titolo 1000 a Toronto. Un esame quindi sarà la sfida odierna contro Giron, vittorioso al primo turno contro il colombiano Daniel Elahi Galan per 6-4 6-2.

Non ci sono precedenti tra i due e il 22enne nostrano dovrà trovare i riferimenti in partita. Un match che sarà preceduto sul campo n.3 dalla sfida che vedrà impegnato l’altro rappresentante del Bel Paese, Lorenzo Sonego, opposto alla testa di serie n.10, Frances Tiafoe. Il programma avrà inizio alle 12.30 locali, le 06.30 italiane. Per cui, in prima approssimazione, possiamo pensare che Jannik scenda in campo per le 10.30 nostrane.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sinner-Giron, secondo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina). L’incontro verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), in diretta streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. Sarà visibile in differita in chiaro in tv su SuperTennis a partire dalle 21.00 e in streaming su supertennis.tv. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’ incontro con aggiornamenti in tempo reale.

SINNER-GIRON OGGI ATP SHANGHAI

Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [12] Tommy Paul USA vs Sebastian Ofner AUT

2. [10] Frances Tiafoe USA vs Lorenzo Sonego ITA

3. [6] Jannik Sinner ITA vs Marcos Giron USA

4. Quentin Halys FRA vs [5] Andrey Rublev

SINNER-GIRON ATP SHANGHAI: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (203); in differita in chiaro dalle 21.00 su SuperTennis.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv; in differita in chiaro dalle 21.00 su supertennis.tv.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse