Quando gioca Sinner a Shanghai: definita la data, l’avversario è un americano

Scelta intelligente dell’organizzazione del Masters 1000 di Shanghai. Per Jannik Sinner, Daniil Medvedev e in generale un novero di giocatori impegnati nell’ultimo spot di quarti di finale, infatti, è stato disposto che il giorno di debutto sarà non domani, come avrebbe voluto la rotazione dei lati, ma sabato.

Questo per consentire ai due finalisti dell’ATP 500 di Pechino, con l’italiano che è uscito vincitore dalla capitale cinese, di raggiungere con agio un luogo che, dopotutto, al netto delle due ore e un quarto di volo necessarie è pur sempre piuttosto distante. Per quel che riguarda il nuovo numero 4 del mondo, la sfida è contro Marcos Giron, americano che vanta una brevissima comparsata tra i primi 50 e che, nel 2023, non ha propriamente avuto la propria miglior stagione.

Il match tra Jannik Sinner e Marcos Giron si giocherà sabato 7 ottobre in orario e su campo ancora da definire. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-GIRON, ATP SHANGHAI 2023

Sabato 7 ottobre

Orario da definire Sinner (ITA) [6]-Giron (USA)

PROGRAMMA SINNER-GIRON, ATP SHANGHAI 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse