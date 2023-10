L’analisi di Guido Monaco: “Musetti è un genio discontinuo. Sinner non finge gli infortuni. Arnaldi ha un’occasione”

A TennisMania Speciale Shanghai Masters, appuntamento condotto da Dario Puppo sul canale YouTube di OA Sport, è intervenuto il commentatore di Eurosport Guido Monaco, che ha parlato della giornata odierna nel torneo cinese.

Subito due eliminazioni di prestigio, quelle di Rune e Musetti: “Rune, oltre ai problemi alla schiena, è anche in down di condizione, lo si era capito da diverse settimane, la stagione è molto lunga, giocare su uno standard tutto l’anno è difficile. Più classico per Musetti avere questi momenti di stagione molto negativi, per lui tre sconfitte consecutive contro atleti di ranking inferiore. Ha punte di livello molto alto, ma anche alcune punte di livello basso molto negative. In ogni caso il suo ranking si tiene costante. Al genio non puoi chiedere anche la continuità. Se il genio mette a posto la continuità poi diventa il Musetti del finale della scorsa stagione”.

Un paragone con l’austriaco Dominic Thiem: “Possono esserci delle similitudini. Thiem era più forte del Musetti di oggi, con meno talento, ma con più continuità e più forza fisica dell’italiano. Lui rispondeva bene da lontano. In certi momenti è riuscito ad essere competitivo anche sul veloce stando vicino”.

Parlando della polemica di Evans sulla possibile finta d’infortunio da parte di Sinner: “Mi sembrerebbe un po’ strano. Vivere il dolore è una questione molto personale, ogni persona è diversa dall’altra, qualcuno magari è più ansioso nel sentire il dolore. Ricorderete Murray sempre a trascinarsi, era un suo modo. Sono tutte cose abbastanza normali e personali quando si gioca a tennis. Giocando queste cose sono la normalità. C’è chi accentua un po’ per distrarre l’avversario, ma non credo sia il caso di Sinner”.

Parlando invece di Arnaldi e del suo tabellone: “Molto aperto, Struff non si sa come stia, il turno dopo non è chiuso con Norrie che non è quello dell’anno scorso. Lui può vincere e perdere con tanti. Ci può provare a puntare ai quarti di finale, sarebbe qualcosa d’importante che lo farebbe entrare in un’altra dimensione. In Cina ci sono delle condizioni particolari, le sorprese ci stanno in un momento del tennis con i valori sempre più vicini”.

